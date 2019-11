BEATRIZ VILANOVA

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Após seis meses de conflitos, descobertas, drama e redenção, “A Dona do Pedaço”, novela das 21h da Globo, chega ao fim com bom sucesso de audiência. Em São Paulo, a trama teve média de 36 pontos, segundo a emissora, superando as 13 novelas anteriores, exibidas desde 2012. Cada ponto do Kantar Ibope corresponde a 73 mil domicílios.

Walcyr Carrasco afirma que os últimos capítulos são repletos de (ainda mais) emoção, e vão definir o destino de personagens que se tornaram queridos pelos brasileiros. “O final de ‘A Dona do Pedaço’ tem muita história e muita novidade, mantendo um ritmo intenso de narrativa. Prometo surpresas! E sim, muita emoção”, disse o autor da novela, em entrevista ao F5.

Protagonista da história, Maria da Paz (Juliana Paes) deve finalmente alcançará o amadurecimento que, muitas vezes ao longo da trama, deixou de lado para se retratar das armações de sua filha, Josiane (Agatha Moreira). Paes diz que ficou feliz com seu desfecho.

“Ella amadurece após tantos revezes; aprende que os filhos nem sempre são reflexos da boa educação, fazem suas próprias escolhas independentemente de boa orientação e assim seguem livres para escolher entre bem e mal”, afirma a atriz, que no começo da trama teve sua atuação questionada por críticos e público.

“Filhos são criados por nós, mas suas escolhas não são nossas responsabilidades. Por fim, o perdão é algo íntimo, não é sinal de fraqueza mas de grandeza emocional. Perdoar é para os fortes. Maria da Paz usava uma faceta histriônica para ser alguém que julgava que deveria ser: chique, elegante, sempre feliz. Neste ponto, também amadureceu: entendeu que não precisava mais agradar ninguém, pertencer a nenhum grupo que não atendesse à sua real origem”, completa.

Para a atriz, a mensagem que fica da novela é que “ainda vale a pena ser bom e trabalhar duro”. “Se a inocência pode te machucar neste mundo de hoje, a gentileza e a retidão ainda são os caminhos mais louváveis.”

Ela afirma ainda que leva para si o “mood” de Maria da Paz, de “fazer o bem sem olhar a quem”, e os adereços de cabelo cobertos por tecido estampado, que caíram no gosto dos brasileiros que acompanharam a novela -lojas e camelôs de centros populares de comércio estão cheios de tiaras e elásticos de tecido inspirados nos que a personagem usa.

Outra lembrança deixada pela novela é o gosto pela culinária. Na internet, há diversos relatos de espectadores que deram uma chance para as receitas caseiras e colocaram a mão na massa com o incentivo de Maria da Paz.

“Fico feliz se a novela ajudou às pessoas a encontrarem novas fontes de renda. Na verdade, quando pensei na história foi por ter percebido o crescimento de bolos caseiros, empresas criadas por mulheres corajosas e empreendedoras”, diz Walcyr.

Paes não conseguiu embarcar na atividade, mas diz que está ansiosa para testar tudo o que aprendeu nos meses de gravação. “Confesso que não sobrou tempo de experimentar meus aprendizados. Só fiz trabalhar. Era gravando sem parar. Mas juro que aprendi segredinhos legais e estou louca para implementar logo que estiver de folga 100%. Recebi tantas receitas de bolos. Você não imagina!”

DESTINO DOS PERSONAGENS

Atenção: O texto a seguir contém spoilers.

Os resumos dos dois últimos capítulos da trama não foram divulgados, mas eles devem mostrar um salto temporal, com a vilã Josiane deixando a prisão por bom comportamento. Ela vai aparecer com os cabelos na altura da cintura e mais espiritualizada.

“Estou gostando muito dessa reta final”, disse a intérprete Agatha Moreira, em entrevista ao F5. “Achei importante ela ser condenada, pagar pelos crimes que cometeu. E ela está pagando mesmo. Para uma menina mimada, que queria só riqueza e fama, a realidade da prisão é muito dura […] Sabia que tinha uma personagem muito interessante em minhas mãos e com potencial desde início.”

A lição que fica, diz a atriz, é que o crime não compensa, mesmo. “Você pode até pensar que se deu bem fazendo algo errado e tal, mas a consciência fica ali. E eu também acredito que mentira tem perna curta, então, uma hora a verdade aparece. Gosto de dormir em paz com a minha cabeça no travesseiro.”

Moreira diz ainda que a novela tem uma história bonita demais, porque traz uma mãe que não desistiu da filha, apesar de tudo o que ela fez. “Uma mulher guerreira, que batalhou honestamente para conquistar suas coisas”, afirma a atriz, que diz já estar com “dorzinha no coração” pela despedida do elenco.

Já a influenciadora Vivi Guedes (Paolla Oliveira) tem sua fuga com Chiclete (Sergio Guizé) descoberta por Camilo (Lee Taylor), já exonerado da polícia, que será assassinado pelo antigo justiceiro. A informação foi antecipada pela colunista de O Globo, Patrícia Kogut, e deve animar os fãs que se envolveram com a personagem -muitas vezes, até mais do que com a própria protagonista.

“Desde o começo, Vivi Guedes tinha um Instagram e isso a transformou em um personagem ‘real’, alguém com quem as pessoas falavam. E assim ela e outros personagens ultrapassaram a fronteira entre o imaginário e real”, afirma Walcyr.

A empresária da influenciadora, Kim (Monica Iozzi), também já teve seu destino revelado: ela não seguirá o romance nem com Márcio (Anderson Di Rizzi), nem com Paixão (Duda Nagle). Ela se tornará agente de celebridades internacionais, como Lady Gaga, Beyoncé e Justin Timberlake, e vai morar nos EUA com Téo (Rainer Cadete).

Os dois, ainda segundo Kogut, se beijarão nos momentos finais da trama. Antes de ir, porém, o fotógrafo perdoa Josiane, que tentou matá-lo nas últimas semanas. O novo casal é improvável, mas Walcyr garante que tudo foi planejado. “A novela foi sucesso desde o começo, portanto não senti necessidade de mudar a narrativa em nenhum momento.”

Quem não deve ter um bom desfecho é Fabiana (Nathalia Dill) que, após perder a fábrica e ficar na miséria, volta ao convento em que vivia no Espírito Santo. Ela ficará responsável pelas finanças da instituição e vai promover redução de gastos em roupas, energia elétrica e até banhos, afirmando que as freiras “gastadeiras” são pecadoras.

Carrasco mantém ainda suspense sobre o desfecho final da vilã. Como ela, o destino de Maria da Paz também não está totalmente definido. Ele afirma apenas que um novo personagem (não necessariamente um par romântico) entrará na vida da boleira no último capítulo.

Um dos casais de sucesso da trama, Rock (Caio Castro) e Joana (Bruna Hamú) vão se casar nesta reta final em uma igreja simples, na qual ela foi batizada, e ele se tornará campeão mundial de boxe.

Uma das novidades é a entrada de Mateus Solano na trama. Ele aparecerá no capítulo final da novela para celebrar o casamento de Leandro (Guilherme Leicam) e Agno (Malvino Salvador) -com aval da filha, Cássia (Mel Maia). O ator ainda poder ser um dos missionários que vão acompanhar Josiane em uma viagem religiosa, da qual Régis (Reynaldo Gianecchini) também deverá participar. Mas não se sabe se esse será só mais um golpe da filha de Maria da Paz.