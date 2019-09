Nesta quarta-feira, dia 11 de setembro, o Brasil vai parar para acompanhar o jogão entre Athletico e Internacional, primeira partida da final da Copa do Brasil 2019. Paranaenses e gaúchos se enfrentam na Arena da Baixada, em Curitiba, em busca de uma vantagem na decisão.

Pensando na partida histórica, empreendimentos gastronômicos de Curitiba estão preparando ações especiais para transmitir o jogão. O FRESH Live Market (Alameda Doutor Carlos de Carvalho, nº 1502), complexo gastronômico localizado no bairro Batel, será um dos endereços que vai transmitir Athletico x Internacional. No local, o público poderá acompanhar gratuitamente a partida em um telão exclusivo, além de curtir uma programação com música ao vivo e várias promoções gastronômicas durante a noite.

Os torcedores também poderão acompanhar o jogo em um dos pontos turísticos mais famosos da capital paranaense: a Rua 24 Horas (Rua Visconde de Nácar – sem número). A transmissão, encabeçada pelo Bávaro Chopperia & Hamburgueria, será realizada em várias televisões espalhadas pelo ponto turístico curitibano. Tem até balada preparando ação especial para o duelo. O Clube Inbox (Rua Delfina Braga Visioni, nº 3661), instalado na antiga fábrica do tradicional Café Damasco, preparou um telão especial para os torcedores que buscam uma opção diferente para

Para os torcedores que gostam de comidinhas de boteco e releituras de receitas caseiras, o tradicional Bar Quermesse (Rua Carlos Pioli, nº 479) promete unir futebol com sua gastronomia saborosa. Na Região Sul de Curitiba, o complexo gastronômico Espaço Havilá, que fica entre os bairros Novo Mundo e Xaxim, com entradas pela BR-116 (nº 15739) e pela Rua Francisco Derosso (nº 161), será uma ótima opção para quem quiser acompanhar a partida cercado de receitas e bebidas para todos os gostos e bolsos.

Para completar, quem gosta de acompanhar futebol na rua, acompanhado pelos amigos, uma boa pedida será o Hauer Shopping (Coronel Dulcídio com a Avenida do Batel). Point jovem de Curitiba, o Hauer reúne diversas operações que servem muito chope artesanal e comidas com as mais variadas inspirações gastronômicas. Durante a noite, várias TVs serão disponibilizadas no local para quem quiser assistir o duelo entre paranaenses e gaúchos. Já a rede Sirène, que vende Fish & Chips nas ruas de Curitiba, vai exibir a final da Copa do Brasil 2019 em duas de suas unidades: Trajano Reis (nº 150) e Vicente Machado (nº 632).

Com informações das redes sociais e site xvcuritiba.com.br