A final da Liga dos Campeões neste sábado (1º), às 16h, terá transmissão em diversos pontos, digamos, inusitados. A partida entre Liverpool e Tottenham vai ser exibida em 28 pontos de mídia distribuídos em shoppings, aeroportos e estação de metrô em Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo.

Na capital paulista, por exemplo, haverá a instalação de um telão dentro da estação Paraíso do metrô (abaixo, veja todos os pontos de transmissão).

A ação faz parte da campanha “Momentos Imperdíveis” feita pela Heineken, que patrocina o torneio há 14 anos, e foi idealizada pela agência Publicis.

Segundo a empresa, a expectativa é atingir 500 mil espectadores ao todos nos três centros.

A “Final Imperdível” também será transmitida em outra ação promovida pela cervejeira.

Em um evento no ginásio do Pacaembu para 1.800, a Heineken também aproveita a partida e ainda promove atrações musicais, como o duo Tropkillaz, de música eletrônica, e o coletivo de meninas De Polainas, formado pelas DJs, Marina Dias, Adriana Recchi e Ana Flávia, com música pop e clássicos dos anos 1980 e 1990.

Ainda há ingressos disponíveis por R$ 100 pelo site da Sympla.

Será a segunda final entre dois times ingleses no maior campeonato continental de clubes do mundo. Para chegar à final, o Liverpool bateu o Barcelona após uma virada milagrosa, assim como o Tottenham, que bateu o Ajax (HOL) com três gols do brasileiro Lucas Moura em uma semifinal emocionante.