As últimas apresentações do Auto do Natal Condor no Passeio, o 16.º Natal Solidário com o padre Reginaldo Manzotti e o cantor Fagner no Centro Cívico e o oratório de Händel da Camerata Antiqua no Santuário Nossa Senhora de Guadalupe são os grandes destaques da programação gratuita de fim de semana do Natal de Curitiba – Luz dos Pinhais 2019. Sábado e domingo ainda têm concerto luminoso no Jardim Botânico, balé O Quebra-Nozes nas Ruínas do São Francisco e coral no Palácio Avenida.

No sábado (14/12), às 11h30, o Papai Noel faz seu passeio de carro pela Rua XV de Novembro, no Centro. O desfile motorizado do Bom Velhinho tem início na Rua Presidente Faria (a partir da Associação Comercial do Paraná) e termina na Feira Especial de Natal da Praça Osório, que abre a partir das 10h.

A partir das 16h, o padre Reginaldo Manzotti comanda a 16.ª edição do Natal Solidário, promovido pela Associação Evangelizar e pela Prefeitura. O evento terá terço (16h), adoração ao Santíssimo (16h30), missa com Dom Francisco Cota (17h30), show da banda Big Time Orchestra (18h30) e Auto de Natal (19h). A partir das 19h45, Manzotti convida o cantor Fagner para subir ao palco para o show de encerramento. O evento é gratuito, mas o público é convidado a levar um quilo de alimento não perecível que será destinado a projetos sociais.

Também às 16h o Mercado Municipal Capão Raso, no Novo Mundo, terá a apresentação da cantata “O Amor Nasceu” do coral e orquestra da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. O grupo irá interpretar sete canções para o público do espaço da Prefeitura.

Às 17h, a série de concertos natalinos da Prefeitura em áreas verdes chega ao Jardim Botânico. A programação no local começa com a encenação da Anunciação do Anjo Gabriel à Virgem Maria e, na sequência, a Banda Musical do Caximba executa peças clássicas como Noite Feliz e Boas Festas. Às 19h30, ocorre o concerto luminoso na famosa estufa do Jardim Botânico.

Às 19h30, as Ruínas do São Francisco recebem a segunda apresentação do balé O Quebra-Nozes, de Tchaikovski. Sob a direção da coreógrafa Nicole Vanoni, o espetáculo ao ar livre tem a participação de 25 bailarinos, que contam a história da menina que, em sonho, viu seu estimado presente de Natal – um quebra-nozes em forma de boneco – tornar-se soldado e liderar um pelotão. O espetáculo gratuito tem duração de 40 minutos e volta a ocorrer no domingo (15/12) e segunda (16/12), no mesmo horário.

Às 20h30, ocorre a apresentação do espetáculo Natal na Ilha da Ilusão, no Passeio Público, no Centro. A encenação faz parte da programação gratuita do Natal Condor no Passeio e acontece em uma das ilhotas do parque, que também ganhou trenzinho, carrossel, Casa do Papai Noel e feira gastronômica. Já no domingo (15/12), último dia do espetáculo, vão ocorrer duas sessões, às 19h30 e 20h30.

O sábado (14/12) ainda tem passagem da Maria Fumaça (17h30), Feira de Natal da Igreja Luterana no São Francisco (18h), concerto de violino de alunos das Regionais Matriz, Boa Vista e Cajuru no Memorial de Curitiba (19h30), exibição do filme “Esqueceram de mim” no Cine Passeio (19h30) e coral do Palácio Avenida (20h15).

Domingo

Durante toda a manhã de domingo (15/12), o Memorial de Curitiba recebe várias apresentações natalinas. Das 9h às 11h, vão se revezar no palco do espaço da Prefeitura o grupo Eli Nosso Canto Boqueirão, o Coral de Homens da 1ª Igreja do Evangelho Quadrangular e o grupo Samba da Videira da Igreja Bola de Neve. O Memorial recebe ainda, às 11h30, as encenações dos autos Anunciação do Anjo Gabriel e O Sentido do Natal.

Às 16h30, o Santuário Nossa Senhora de Guadalupe, no Centro, recebe a única apresentação gratuita do concerto Messias de Händel da Camerata Antiqua de Curitiba. O oratório é baseado nos livros sagrados do Velho e Novo Testamento e dividido em três partes. O espetáculo terá regência do maestro belga Bart Naessens e participação dos solistas soprano Marisú Pavón (Argentina), contratenor Paulo Mestre (Paraná), tenor Anibal Mancini (São Paulo) e baixo Victor Torres (Argentina).

Às 17h, o Parque Náutico, no Boqueirão, terá as apresentações da Anunciação do Anjo Gabriel à Virgem Maria e da Banda Musical do Caximba, que vai executar peças clássicas como Noite Feliz e Boas Festas.

Com duas apresentações, às 19h e 21h30, o Hard Rock Café, no Batel, estreia o espetáculo Rock’n Xmas, com apresentações de clássicos do rock em versões natalinas apresentadas por músicos, coral e artistas. O espaço ainda irá inaugurar uma árvore de Natal em formato de guitarra com 15 metros de altura. O concerto volta a ocorrer quarta (18/12), quinta (19/12) e domingo (22/12), nos mesmos horários.

A agenda de domingo (15/12) tem ainda Feira de Natal da Igreja Luterana no São Francisco (16h), concerto na Igreja Santa Terezinha no Batel (18h), as duas últimas encenações do auto de Natal do Natal Condor no Passeio (19h30 e 20h30), concerto luminoso no Jardim Botânico (19h30), balé O Quebra-Nozes nas Ruínas do São Francisco (19h30), exibição do filme “Esqueceram de mim 2: perdido em NYc” no Cine Passeio (19h30) e coral do Palácio Avenida (20h15).

Atrações de fim de semana do Natal de Curitiba – Luz dos Pinhais

Sábado (14/12)

8h30 – Mostra de minipresépios da Uniart na Biblioteca Pública do Paraná (Avenida Cândido Lopes, 133, Centro)

10h – Feira Especial de Natal da Praça Osório (Praça Osório, s/n, Centro)

10h – Feira Especial de Natal da Vila de Natal Electrolux (Praça Santos Andrade, s/n, Centro)

10h – Exposição Sopro de Natal no Centro Cultural Miguel de Cervantes (Praça Espanha, s/n, Bigorrilho)

10h – Exposição da maquete de bolacha da Cidade do Pão de Mel no Bosque do Alemão (Rua Schubert, 175, Vista Alegre)

11h – Aulas-show de culinária de Natal na Vila de Natal Electrolux (Praça Santos Andrade, s/n, Centro)

11h30 – Passeio Papai Noel na Rua XV de Novembro (a partir da Rua Presidente Faria, em frente à Associação Comercial do Paraná)

12h – Roda-gigante e Casa do Papai Noel na Vila de Natal Electrolux (Praça Santos Andrade, s/n, Centro)

13h – Carrossel e trenzinho do Natal Condor no Passeio (Rua Presidente Carlos Cavalcanti, s/n, Passeio Público, Centro)

13h – Contação de histórias com a Dona Bianca na Rialto Villa Gastronômica (Avenida Manoel Ribas, 5824, Santa Felicidade)

16h – 16º Natal Solidário com padre Reginaldo Manzotti e o cantor Fagner (Praça Nossa Senhora de Salete, s/n, Centro Cívico)

16h – Cantata de Natal “O Amor Nasceu” da Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Mercado Municipal Capão Raso (Avenida República Argentina, 5259, Novo Mundo)

16h – Feira Gastronômica do Natal Condor no Passeio (Rua Presidente Carlos Cavalcanti, s/n, Passeio Público, Centro)

17h – Apresentação do Coral Allegro na Rialto Villa Gastronômica (Avenida Manoel Ribas, 5824, Santa Felicidade)

17h – Anunciação do Anjo Gabriel à Virgem Maria e Banda Musical do Caximba no Jardim Botânico (Av. Professor Lothario Meissner com Rua Engenheiro Ostoja Roguski, Jardim Botânico)

18h – Feira Especial da Igreja de Cristo – Igreja Evangélica Luterana (Rua Inácio Lustosa , 309, São Francisco)

18h30 – Oratório Messias de Händel da Camerata Antiqua de Curitiba na Capela Santa Maria (Rua Conselheiro Laurindo, 273, Centro)

18h30 – Passagem da Maria Fumaça pelos bairros de Curitiba (saída da rodoferroviária)

19h – CWBrass – Quinteto de Câmara de Metais Carlos Domingues no Memorial de Curitiba (Rua Dr. Claudino dos Santos, 79, São Francisco)

19h30 – Concerto de violino de alunos das Regionais Matriz, Boa Vista e Cajuru no Memorial de Curitiba (Rua Dr. Claudino dos Santos, 79, São Francisco)

19h30 – Balé O Quebra-Nozes nas Ruínas do São Francisco (Praça João Cândido, s/n, São Francisco)

19h30 – Rua Iluminada da Família Moletta (Rua Nicola Pelanda, 5.962, Umbará)

19h30 – Concerto luminoso no Jardim Botânico (Av. Professor Lothario Meissner x Rua Engenheiro Ostoja Roguski, Jardim Botânico)

19h30 – Exibição do filme Esqueceram de Mim no Cine Passeio (Rua Riachuelo, 410, Centro)

19h30 – Cantata natalina da 4ª Igreja do Evangelho Quadrangular (Rua Deputado Leopoldo Belczak, 1303, Capão da Imbuia)

20h – Musical de Natal Galileia da Primeira Igreja Quadrangular (Rua Alberto Foloni, 143, Centro Cívico)

20h15 – Espetáculo As Cores do Natal do coral do Palácio Avenida (calçadão da Rua XV de Novembro com Rua Luiz Xavier, 11, Centro)

20h30 – Auto “Só Um Menino” da Comunidade Cristã AME (Rua Mato Grosso, 1123, Água Verde)

20h30 – Espetáculo Natal na Ilha da Ilusão do Natal Condor no Passeio (Rua Presidente Carlos Cavalcanti, s/n, Passeio Público, Centro)

Domingo (15/12)

9h – Grupo Eli Nosso Canto Boqueirão no Memorial de Curitiba (Rua Dr. Claudino dos Santos, 79, São Francisco)

9h50 – Coral de Homens da 1ª Igreja do Evangelho Quadrangular no Memorial de Curitiba (Rua Dr. Claudino dos Santos, 79, São Francisco)

10h – Feira Especial de Natal da Praça Osório (Praça Osório, s/n, Centro)

10h – Feira Especial de Natal da Vila de Natal Electrolux (Praça Santos Andrade, s/n, Centro)

10h – Exposição Sopro de Natal no Centro Cultural Miguel de Cervantes (Praça Espanha, s/n, Bigorrilho)

10h – Exposição da maquete de bolacha da Cidade do Pão de Mel no Bosque do Alemão (Rua Schubert, 175, Vista Alegre)

10h – Musical de Natal Adore da Igreja com Propósitos (Rua Lindolfo Collor, 73, Guabirotuba)

10h20 – Grupo Samba da Videira da Igreja Bola de Neve no Memorial de Curitiba (Rua Dr. Claudino dos Santos, 79, São Francisco)

11h – Grupo Eli Nosso Canto Boqueirão no Memorial de Curitiba (Rua Dr. Claudino dos Santos, 79, São Francisco)

11h – Feira Gastronômica do Natal Condor no Passeio (Rua Presidente Carlos Cavalcanti, s/n, Passeio Público, Centro)

11h30 – Autos Anunciação do Anjo Gabriel e O Sentido do Natal no Memorial de Curitiba (Rua Claudino dos Santos, 79, São Francisco)

12h – Roda-gigante da Vila de Natal Electrolux (Praça Santos Andrade, s/n, Centro)

13h – Carrossel e trenzinho do Natal Condor no Passeio (Rua Presidente Carlos Cavalcanti, s/n, Passeio Público, Centro)

13h – Contação de histórias com a Dona Bianca na Rialto Villa Gastronômica (Avenida Manoel Ribas, 5824, Santa Felicidade)

14h – Casa do Papai Noel da Vila de Natal Electrolux (Praça Santos Andrade, s/n, Centro)

16h – Feira Especial da Igreja de Cristo – Igreja Evangélica Luterana (Rua Inácio Lustosa , 309, São Francisco)

16h30 – Oratório Messias de Händel no Santuário Nossa Senhora de Guadalupe (Praça Senador Correia, 128, Centro)

17h – Apresentação do Coral Allegro na Rialto Villa Gastronômica (Avenida Manoel Ribas, 5824, Santa Felicidade)

17h – Anunciação do Anjo Gabriel à Virgem Maria e Banda Musical do Caximba no Parque Náutico (Avenida Marechal Floriano Peixoto, s/n, Boqueirão)

18h – Concerto de Natal do coral da Igreja Santa Terezinha (Avenida Visconde de Guarapuava, 4787, Batel)

18h – Passagem da Maria Fumaça pelos bairros de Curitiba (saída da rodoferroviária)

19h – Musical de Natal Galileia da Primeira Igreja Quadrangular (Rua Alberto Foloni, 143, Centro Cívico)

19h – Concerto do projeto Nosso Canto da Regional Boqueirão no Santuário São Francisco de Assis (Rua Francisco Derosso, 715, Xaxim)

19h – Concerto de Natal do Coral Charitas na Igreja São Vicente de Paula (Avenida Jaime Reis, 531, São Francisco)

19h – Musical de Natal Adore da Igreja com Propósitos (Rua Lindolfo Collor, 73, Guabirotuba)

19h – Rock’n Xmas no Hard Rock Café (Rua Buenos Aires, 50, Batel)

19h – Cantata natalina da 4ª Igreja do Evangelho Quadrangular (Rua Deputado Leopoldo Belczak, 1303, Capão da Imbuia)

19h30 – Concerto luminoso no Jardim Botânico (Av. Professor Lothario Meissner x Rua Engenheiro Ostoja Roguski, Jardim Botânico)

19h30 – Balé O Quebra-Nozes nas Ruínas do São Francisco (Praça João Cândido, s/n, São Francisco)

19h30 – Exibição gratuita do filme Esqueceram de mim 2: perdido em NY no Cine Passeio (Rua Riachuelo, 410, Centro)

19h30 – Rua Iluminada da Família Moletta (Rua Nicola Pelanda, 5.962, Umbará)

19h30 – Espetáculo Natal na Ilha da Ilusão do Natal Condor no Passeio (Rua Presidente Carlos Cavalcanti, s/n, Passeio Público, Centro)

20h15 – Espetáculo As Cores do Natal do coral do Palácio Avenida (calçadão da Rua XV de Novembro com Rua Luiz Xavier, 11, Centro)

20h30 – Espetáculo Natal na Ilha da Ilusão do Natal Condor no Passeio (Rua Presidente Carlos Cavalcanti, s/n, Passeio Público, Centro)

21h30 – Rock’n Xmas no Hard Rock Café (Rua Buenos Aires, 50, Batel)

A Prefeitura promove o Natal de Curitiba – Luz dos Pinhais 2019 com o patrocínio dos Supermercados Condor, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Governo Federal, Electrolux, Volvo, Samar Iluminação, Servopa, Associação Comercial e Industrial de Santa Felicidade (Acisf) e ParkShoppingBarigüi. A programação de espetáculos vai até 23 de dezembro e a decoração poderá ser vista até 6 de janeiro.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO COMPLETA NO SITE:https://natal.curitiba.pr.gov.br/

A programação está sujeita a alterações.