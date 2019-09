Uma homenagem a Waltel Branco abre a programação cultural nesta sexta-feira (27/9), no fim de semana que também terá o espetáculo performático Árvores e oficina de técnicas circenses no Circo da Cidade.

No sábado (28/9), Arthur Endo realiza workshop no Conservatório, uma mostra experimental toma conta da Cinemateca e, por fim, a obra Jerusalém, de Gonçalo Tavares, é tema de leitura na Casa Augusto Stresser.

No domingo (29/9), tem concerto de música barroca na Capela dos Fundadores, Paula Santisteban no Teatro do Paiol, aulas de dança aberta na Casa Hoffmann, Serra Acima Trio no Conservatório e Dia da Espanha no Memorial.

Programação do fim de semana

Quinteto homenageia Waltel Branco

Os músicos do Quinteto Arco & Fole apresentam, nesta sexta-feira (27/9) e sábado (28/9), o show em homenagem a Waltel Branco (1929-2018), às 19h.

Serviço: homenagem a Waltel Branco

Data: 27/9 (sexta-feira) e 28/9 (sábado)

Horário: 19h

Local: Teatro do Paiol (Praça Guido Viaro, s/nº)

Ingressos: R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia-entrada)

Espetáculo performático pelo Centro da cidade

Quem passar pela Praça Rui Barbosa, nesta sexta-feira (27/9), às 18h30, vai poder acompanhar o espetáculo performático Árvores, criado pela coreógrafa Clarice Lima. O espetáculo acontece também no sábado (28/9), no Passeio Público, às 11h, e no Calçadão da Rua XV, às 14h. No domingo (29/9), a Praça João Cândido recebe o projeto às 12h30.

Serviço: Espetáculo Árvores

Data: de sexta (27/9) a sábado (29/9)

Horário: 18h30 (sexta-feira), 11h e 14h (sábado), 12h30 (domingo)

Locais: Praça Rui Barbosa (sexta), Passeio Público e Rua XV de novembro (sábado) e Praça João Cândido (domingo)

Ingressos: gratuito

Oficina de técnicas circenses

O Tesouro do Pirata Zulmiro é o nome da oficina que acontece nesta sexta-feira (27/9), no Circo da Cidade. Na aula os conteúdos abordados são malabarismo, acrobacias de solo e aéreas, ministrados por Nyco Ferreira e Marcos Freitas, das 9h às 11h. Camila Ceniquel e Silvestre Neto são os ministrantes do período da tarde, das 14h às 16h.

Serviço: oficina O Tesouro do Pirata Zulmiro

Data: sexta-feira (27/9)

Horário: das 9h às 11h e das 14h às 16h

Local: Circo da Cidade Lona Zé Preguiça (Rua Benedicto Siqueira Branco, s/nº – Alto Boqueirão)

Ingressos: gratuito

Concerto de música barroca

Neste domingo (29/9), às 14h, o Memorial de Curitiba apresenta um Concerto de música barroca na Capela dos Fundadores, com a orquestra Les Plaisirs, especializada em música francesa, e com grupo do Laboratório de Música Antiga da UFPR (Lamusa). No repertório, a obra O triunfo do prazer, de Jean-Baptiste Lully (1655).

Serviço: O Triunfo do Prazer

Data: domingo (29/9)

Horário: 14h

Local: Memorial de Curitiba (Rua Claudino dos Santos, 79 – São Francisco)

Ingressos: gratuito

Workshop com Arthur Endo

O Conservatório de MPB apresenta, no sábado (28/9), um workshop com o músico Arthur Endo, das 9h às 12h. O evento faz parte da programação do projeto Fusão Musical Brasil-Japão. Os interessados devem comparecer ao local com uma hora de antecedência.

Serviço: workshop com Arthur Endo

Data: sábado (28/9)

Horário: 9h às 12h

Local: Conservatório de MPB (Rua Mateus Leme, 66 – São Francisco)

Ingressos: gratuito

Mostra da Experimental Film Society

Na sexta-feira (27/9) e sábado (28/9), a Cinemateca exibe filmes e promove debates na Mostra da Experimental Film Society. Na sexta, os trabalhos exibidos são Bogna Kirchoff, Homo Sapiens Project, Olive, Brine Twice Daily, The Underworld, Antler e Phantom Islands. Já no sábado, a obra Phantom Islands encerra a programação.

Serviço: Mostra da Experimental Film Society

Data: sexta-feira (27/9) e sábado (28/9)

Horário: 19h30

Local: Cinemateca (Rua Presidente Carlos Cavalcanti, 1.174 – São Francisco)

Ingressos: gratuito

Classificação: 14 anos

Jerusalém é tema de leitura

O Clube das Leituras Urgentes é realizado nas Casas da Leitura com obras que dialogam com o contexto atual da sociedade. Neste sábado (28/9), Jerusalém, de Gonçalo Tavares, é apresentada e discutida na Casa da Leitura Augusto Stresser, das 14h às 16h.

Serviço: Clube das Leituras Urgentes: Jerusalém

Data: sábado (28/9)

Horário: 14h às 16h

Local: Casa da Leitura Augusto Stresser (Rua Mateus Leme, 4.100 – Parque São Lourenço)

Ingressos: gratuito

Paula Santisteban no Paiol

A cantora paulista Paula Santisteban sobe ao palco neste domingo (29/9) para apresentar o repertório de seu último disco, homônimo, e canções que compõem sua próxima obra. Eduardo Bologna e André Lima acompanham a cantora na guitarra e no teclado.

Serviço: Show com Paula Santisteban

Data: domingo (29/9)

Horário: 19h

Local: Teatro do Paiol (Praça Guido Viaro, s/nº)

Ingressos: gratuito com 1 kg de alimento não perecível

Projeto de dança experimental

No domingo (29/9), a Casa Hoffmann torna-se um espaço voltado para a dança experimental e de convivência para diferentes estilos, como o hip hop, passinho e capoeira. Cipher 58 é o nome do evento que acontece das 13h às 14h30.

Serviço: Cipher 58

Data: domingo (29/9)

Horário: das 13h às 14h30

Local: Casa Hoffmann (Rua Claudino dos Santos, 58 – São Francisco)

Ingressos: gratuito

Serra Acima Trio no Conservatório

O Serra Acima Trio se apresenta neste Domingo Onze e Meia no Conservatório de MPB. O trio é composto por João Triska, Emiliano Pereira e Junior Bier com o show Violas Paranaenses. O espetáculo é um tributo a alguns dos clássicos da música popular paranaense, que ganham versões instrumentais.

Serviço: Domingo Onze e Meia – Serra Acima Trio

Data: domingo (29/9)

Horário: 11h30

Local: Conservatório de MPB (Rua Mateus Leme, 66 – São Francisco)

Ingressos: gratuito

Dia da Espanha no Memorial

Domingo (29/9) é dia de evento multiétnico pelo Dia da Espanha. O evento conta com apresentações das 11h às 13h. Os grupos que se apresentam são: Lucero Del Alba, Grupo Folclórico Boliviano Raízes da Bolívia e Grupo Folclórico do Centro Espanhol do Paraná. Além disso, às 13h, a apresentação Pedro Banquete da Tradição finaliza a comemoração.

Serviço: Evento Multiétnico – Dia da Espanha

Data: domingo (29/9)

Horário: das 11h às 13h

Local: Memorial de Curitiba (Rua Mateus Leme, 66 – São Francisco)

Ingressos: gratuito