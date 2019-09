Também ranqueia os melhores da sinuca paranaense para disputas nacionais

Tem agenda confirmada para a próxima sexta-feira (13) e sábado (14) a 3ª e última etapa do Individual de Snooker Six Reds e Sênior Six Reds Mesa Nacional, séries Ouro e Prata, desta vez no clube Círculo Militar do Paraná.

Na categoria Sênior, para atletas de 55 anos ou mais, 64 jogadores disputam em mesa nacional nas séries Ouro e Prata. Os 32 melhores do ranking geral após as três etapas garantem vaga no Paranaense Força Máxima, responsável por definir o Campeão Estadual da categoria. Geraldo Tilpe, representando o Círculo Militar do Paraná, venceu as duas primeiras etapas e lidera o ranking com 10.000 pontos.

Já na categoria Snooker Six Reds, disputada em mesa padrão internacional, o fim de semana define a pontuação do ranking 2019 e aponta os melhores jogadores paranaenses classificados para disputar as competições nacionais da modalidade. Lidera o ranking até o momento Noel Rodrigues, do Santa Mônica Clube de Campo, com 16.000 pontos, seguido de Preguinho, também do Santa Mónica e de Ricardinho, do Círculo Militar do Paraná, ambos com 11.000 pontos.

O evento conta com organização da Federação Paranaense de Sinuca e tem premiação em dinheiro em todas as categorias, até o 4º colocado. As disputas começam sexta-feira 19h45 e seguem no sábado a partir das 9h45.

A transmissão ao vivo pela fanpage da FPS começa no sábado a partir das 14 horas, no endereço eletrônico @sinucapr. Semifinais e finais também estarão disponíveis através de gravação no youtube.

A entrada no clube para quem quiser assistir aos jogos é gratuita, basta informar que vai na sinuca. Inscrições pelo whatsapp 41 98715-3091. Mais informações no www.fprsinuca.com.br

