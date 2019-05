Amanhecer com saudação ao nascer do sol e meditação na praia de Fora, às 6h30: assim deve começar o segundo dia de um fim de semana na Astral da Ilha Pousada e Gastronomia, na Ilha do Mel, com caminhadas e práticas de yoga. Será entre os dias 14 e 16 de julho, com a coordenação o professor Sílvio Lopes e tudo começa na sexta-feira, com o check-in às 20h, relax e meditação na praia e jantar. As vagas são limitadas e a programação inclui hospedagem, práticas, alimentação, estacionamento e transporte náutico.

No sábado, depois da saudação, será servido o café da manhã, seguido de tempo livre até o almoço. O período da tarde será dedicado e técnicas respiratórias do yoga, melhoria da capacidade pulmonar, controle do estresse e melhorias do sono e mais subida ao farol e prática de meditação ao pôr-do-sol. Finda com jantar. No domingo, yoga ao amanhecer, café da manhã, caminhada até a praia do Miguel, yoga e relaxamento; almoço e check-out.

A Astral de Ilha Pousada e Gastronomia fica na praia de Fora, a 20 metros do mar, junto ao Farol das Conchas, um dos pontos mais conhecidos da região. Estarão disponíveis para este evento 10 quartos para casais, dois quartos triplos ou quádruplos e um chalé para cinco pessoas. Até 8 de junho o pacote custa R$ 1.150; depois, passa para R$ 1.350, com 50% no ato da reserva.

O professor Lopes estuda e ensina yoga há 19 anos e é o idealizador do Yoga no Parque, programa de aulas abertas, criado em 2010 e desenvolvido em Curitiba no parque Barigui, Jardim Botânico e Ruínas de São Francisco, já tendo registrado a participação de cerca de 70 mil pessoas. Lopes diz que a programação na Ilha do Mel é inédita com as práticas de yoga e os vários serviços inclusos no programa. Informações (41) 3426.8196/99872.6469 e contato@astraldailha.com.br.