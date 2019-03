Fim de semana com caminhada, xadrez e muita bicicleta em Curitiba

O primeiro fim de semana do outono será repleto de atividades esportivas em Curitiba. No sábado (23/3), as opções são a primeira caminhada do programa Passos na História de 2019, pelo Centro Histórico, e a primeira etapa do Circuito Xeque-Mate 2019. As disputas do xadrez serão no Centro de Esporte e Lazer (CEL) Dirceu Graeser, na Praça Oswaldo Cruz.

No domingo (24/3) será a vez de as bicicletas tomarem conta da cidade. A partir das 8h será disputado o 31º Grande Prêmio Curitiba de Ciclismo. Atletas da elite nacional do esporte vão competir na Rua Governador Agamenon Magalhães, no Capão da Imbuia.

Mas não são apenas os profissionais que vão pedalar no domingo. A Prefeitura e os supermercados Condor vão promover o tradicional passeio ciclístico de aniversário de Curitiba. A concentração será em frente ao hipermercado Condor Água Verde (Avenida Água Verde, 860), às 8h30. A saída do passeio será às 9h30, com destino ao Parque Barigui e chegada no estacionamento em frente ao Museu do Automóvel.

O passeio é gratuito e não é necessário fazer inscrição prévia, basta utilizar capacete e equipamentos de segurança. O Passeio Ciclístico Curitiba 326 anos faz parte das comemorações do aniversário da cidade.