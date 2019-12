De maneira lúdica e mágica, o Papai Noel resgata o espírito natalino e encanta a Família Condor com uma surpresa

Natal é época de renovação, de acreditar nos sonhos, de realizar. E é com esse espírito que o Condor Super Center apresenta a sua campanha de Natal, com um filme que promete encantar pessoas de todas as idades. Criado pela 433 AG e produzido pela Spirit Animation Studios, com áudio da Play Studio, o filme traz a Família Condor envolvida em mais uma situação, dessa vez com o seu cãozinho Bob, que se perdeu ao se entreter com uma bolinha de Natal. O Papai Noel, figura tão querida por todos, preparou uma grande surpresa para a Família Condor.

“Trazer este conceito de magia e encanto para uma campanha de varejo é algo inovador, pois o Natal é o período mais importante para as vendas do setor. Mais do que focar em produto e preço, queremos nos conectar com os nossos clientes, resgatar o espírito natalino e despertar o sentimento de amor no nosso público”, afirma a diretora de marketing do Condor, Elaine Munhoz.

Lançada recentemente, a Família Condor possui sete membros, que interagem entre si e com os outros três personagens que representam os colaboradores do Condor. Os personagens foram construídos a partir de uma pesquisa com mais de dois mil clientes do Clube Condor, o programa de fidelidade da rede. A pesquisa identificou os perfis, estilos e personalidades predominantes dos clientes da empresa.

Natal Condor foca em diversidade de produtos e cestas de Natal

Além do filme, o Condor preparou um mix diversificado em todos os setores e diversas opções de cestas de Natal, para presentear familiares, amigos e colaboradores. Com isso, a rede pretende atender a crescente demanda por itens alimentícios para as festas de final de ano e a busca por opções de presentes.

A rede possui sete opções de cestas natalinas, com preços que variam entre R$ 29,90 e R$ 199,50. Dentre os modelos, existem opções alcoólicas e não alcoólicas, que podem ser parceladas em até 6x sem juros no Cartão Condor ou em até 3x sem juros nos principais cartões de crédito

A rede também conta com diversas opções para presentear, com valores que contemplam todos os bolsos e idades. Além disso, conta com um parcelamento diferenciado: os eletros podem ser parcelados em até 24x sem juros no Cartão Condor, produtos do têxtil e bazar, como os brinquedos, podem ser parcelados em até 10x sem juros no Cartão da rede e os produtos alimentícios em até 3x sem juros.

Já para quem não quer errar na escolha do presente, o Condor oferece cartões presentes recarregáveis, que podem ser carregados com valores entre R$ 25,00 e R$ 1.000,00 sem data de validade para utilização.

