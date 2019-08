Sucesso na abertura do 47º Festival de Cinema de Gramado, Bacurau tem sessões de pré-estreia por todo o país nesta sexta-feira 23 e sábado . Em Curitiba, o longa coescrito e codirigido por Kleber Mendonça Filho (“Aquarius”) e Juliano Dornelles, é exibido em quatro cinemas:Mueller às 21h20 desta sexta e amanhã às 18h55,no Cine Passeio às 23h59 de hoje, no Cinépolis PátioBatel hoje e amanhã às 22h30 e no Shopping Crystal amanhã às 18h30.

O filme entra em sessões normais em 29 de agosto. O elenco principal é composto por Sonia Braga, Udo Kier, Karine Teles, Barbara Colen, Silvero Pereira, Thomas Aquino e Antonio Saboia. O longa conquistou o prêmio do júri no Festival de Cannes, um dos mais prestigiados eventos do cinema mundial, e que foi ovacionado por mais de três minutos após sessão de abertura no Festival de Cinema de Gramado. E vem sendo elogiado pela crítica brasileira e internacional.

Na trama, o pequeno povoado pernambucano de Bacurau some do mapa misteriosamente e seus moradores começam a presenciar estranhos acontecimentos e uma série de assassinatos inexplicáveis.