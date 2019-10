Um dos destaques no cardápio da casa, o filé Wellington ganha festival na Pantucci Trattoria (r. Barão de Guaraúna, 553, Juvevê), no jantar das terças, quartas e quintas em outubro. O prato, de origem inglesa, é um corte alto de mignon, selado na manteiga, envolto em massa folhada com cogumelos refogados e assado ao forno. Custa R$ 55 mais taxa de serviço.

No festival, poderá ter como acompanhamento nhoque salteado, brócolis ou batatas rústicas, todos com molho de vinho tinto. A Pantucci Trattoria foi o primeiro restaurante do sul do Brasil a servir a versão individual do prato.

Existem várias hipóteses para a origem do filé Wellington. A mais aceita é de que o prato surgiu em 1815, em homenagem a um general britânico que derrotou Napoleão Bonaparte na batalha de Waterloo, fato que lhe conferiu o título de Duque de Wellington.