Filé Wellington e Parmegiana são destaques do delivery da Pantucci Trattoria

Além de pratos para consumo imediato, trattoria oferece opções para montagem de massas em casas, com diversas opções de molhos

Na onda de deliveries, o restaurante Pantucci Trattoria lança um menu especial, exclusivo para entregas ou retirada no local, com alguns dos pratos de maior destaque do restaurante. O menu inclui entradas, sobremesas, bebidas e novidades, como massas e molhos para montagem em casa.

No menu delivery da trattoria estão os famosos Filé à Parmegiana e o Filé Wellington, prato em que a Pantucci foi a pioneira na sua produção na versão individual no Sul do país. As opções de pratos principais seguem com Confit de Pato, Salmão com crosta de ervas e o queridinho dos curitibanos, Medalhão de Mignon. Todos com acompanhamentos. Nas opções de massas e molhos, as massas produzidas pela Pantucci Trattoria podem ser compradas em porções individuais ou para duas pessoas, com diversas opções tanto de massa quanto de molhos. Ainda há as opções de massas recheadas, como ravióli de brie e de mozarela, lasanha de alcachofra e conchiglione de salmão. Nas sobremesas, os tradicionais Canolli Sicilianos da casa estão presentes.

Fora os pratos para consumo imediato, o delivery da Pantucci Trattoria leva um pouco da tradicional gastronomia italiana para dentro da casa do cliente que deseja montar seu próprio prato em sua casa. São várias opções de massas frescas, como talharim, penne, papardelle, spaguetti, linguine, fettucine, nhoque, entre outras, que podem ser compradas em porções a partir de meio quilo, e ainda há as opções de molhos, como Alfredo, quatro queijos, carbonara, pomodoro, funghi, entre outros, que também podem ser comprados fracionados, a partir de meio litro. Tanto as massas quanto os molhos são de fabricação própria da trattoria, que tem o chef Fernando Tulio na regência da cozinha.

A Pantucci Trattoria conta com sistema de menu próprio, pelo site www.pantuccitrattoria.com.br na aba delivery, recebe pedidos pelo WhatsApp da casa, no (41) 99966-0288, e ainda conta com menu no app James. Nos sistemas próprios de delivery, as taxas de entregas são mediante consulta, mas bairros próximos ao Juvevê, aonde fica o restaurante, possuem entrega grátis. Os pagamentos podem ser feitos com cartão de crédito e débito, ou ainda pagamento online pelo site e pelo app de entrega.

Serviço:

Pantucci Trattoria

Delivery em www.pantuccitrattoria.com.br

Pedidos também pelo WhatsApp (41) 99966-0288

Consulte bairros e taxas de entrega

Disponível também no James, consulte taxas

Para entrega ou opção de retirar no balcão

(41) 3205-3883

Barão de Guaraúna, 553 – Juvevê

Facebook e Instagram: @PantucciTrattoria

Fotos: Divulgação.