Com músicos com idades entre 12 e 21 anos, sob regência de Benjamin Zander, a Boston Philharmonic Youth Orchestra apresenta-se no Teatro Positivo, em Curitiba, nesta quinta-feira. Este é o primeiro concerto internacional de 2019 da série Clássicos Positivo. Atua como solista a ucraniana Anna Fedorova, uma das mais importantes pianistas jovens do mundo.

No programa, obras de Richard Wagner (Abertura de Os Mestres Cantores), Sergei Rachmaninov (Concerto para piano e orquestra Nº 2 em Dó menor, op. 18) e Dmitri Shostakovich (Sinfonia Nº 10 em Mi menor, op. 93).

A Boston Philharmonic Youth Orchestra, de vida recente, apenas sete anos, é regida por Benjamin Zander, apresentado como “uma fonte profunda de inspiração para o público, estudantes, músicos profissionais, líderes corporativos e políticos”. Zander fundou a Filarmônica de Boston em 1978. Suas gravações das Segunda e Nona de Mahler e da Quinta de Bruckner foram indicados para prêmios Grammy.

Em 2012, ele fundou a Boston Philharmonic Youth Orchestra (BPYO), que atrai jovens músicos e vem excursionando pela América do Sul e Europa. E vem se destacando pela técnica de seus integrantes (mais de cem músicos) e pela rica sonoridade.

Anna Fedorova, solista na obra de Rachmaninov neste programa, tem CDs gravados, ostenta muitos prêmios em seu currículo por sua maturidade musical inata e excelente desempenho técnico, apenas uma de suas apresentações recebeu mais de nove milhões de visualizações no YouTube, já se apresentou em salas de concerto mais prestigiadas da Europa, América do Norte e do Sul e Ásia, além de festivais. Apresentou-se com regentes do nível de Jaap Van Zweden, Howard Griffiths, Justus Franz, Kevin Griffiths, Carlos Miguel Prieto e David Lockington.

Idealizado pelo Grupo Positivo, o projeto cultural Clássicos Positivo traz concertos de música clássica da mais alta qualidade. Até o final do ano serão nove atrações, entre elas a English Baroque Soloists, sob o comando do regente Sir John Eliot Gardiner, que se apresenta também com o Monteverdi Choir, em 19 de novembro.

Imperdível: Teatro Positivo, nesta quinta-feira, dia 27, às 20h30. Ingressos de 50 a 260 reais.Desconto de 30% no site da Dell’Arte. Aceitam-se cartões de débito, crédito e pagamento em até três parcelas.À venda na bilheteria do teatro e nos quiosques do DiskIngressos.