SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) – O Figueirense anunciou nesta quinta-feira (29) que colocou em dia o pagamento dos salários, direitos de imagem e ajudas de custo de 2019 que estavam atrasados aos jogadores profissionais e da base, comissões técnicas e funcionários.

A informação foi também confirmada à reportagem por Filipe Rino, advogado que representa os jogadores do Figueirense.

O clube catarinense informou ainda que o FGTS foi equacionado junto à Caixa e que as pendências financeiras de 2017 e 2018 estão sendo negociadas com cada funcionário e atleta remanescente.

Segundo apurou a reportagem, o pagamento aconteceu nesta quinta, um dia após o prazo final anteriormente estabelecido pela Elephant, empresa que administra o futebol do Figueirense desde 2017.

Na 15ª colocação da Série B do Campeonato Brasileiro, o Figueirense volta a campo na tarde de sábado (31), às 16h30 (de Brasília), quando recebe o Guarani no Orlando Scarpelli, pela 20ª rodada da competição.

Antes disso, o clube catarinense será julgado pelo STJD, nesta sexta (30), por conta dos atrasos salariais que resultaram na greve dos jogadores e na derrota por W.O. contra o Cuiabá, na semana passada.