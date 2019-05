A Fifa anunciou que incluirá dois prêmios na sua cerimônia anual (The Best) para anunciar os melhores do mundo a cada temporada.

As duas novas categorias, “Melhor Goleira” e “Melhor 11 Feminino”, ampliam a visibilidade das mulheres.

Por “Melhor 11 Feminino”, entenda-se a escolha não de um time ou seleção específicos, tampouco da camisa 11 de maior destaque, mas de 11 jogadoras, uma de cada posição.

Com essa decisão, passam de 9 para 11 as categorias na cerimônia da entidade que rege o futebol no mundo, a saber: Melhor Jogador, Melhor Jogadora, Melhor Treinador(a) de Equipe Masculina, Melhor Treinador(a) de Equipe Feminina, Melhor Goleiro, Melhor Goleira, Melhor 11 Masculino, Melhor 11 Feminino, Gol Mais Bonito, Momento Fair Play, Melhor Torcida.

O Fifa The Best de 2019 será realizado neste ano em Milão, no dia 23 de setembro.

Em tempo: O argentino Messi, pela temporada espetacular que vive, é o mais cotado, com certa folga, para faturar o troféu de melhor do mundo entre os homens -no ano passado, o crota Modric foi o eleito. As favoritas para levar a estatueta de melhor jogadora -conquistada em 2018 pela brasileira Marta- ficarão em evidência na Copa do Mundo, que será realizada de 7 de junho a 7 de julho, na França.

FolhaPress