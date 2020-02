Fiep promove Encontro de Negócios com o Japão nesta 2ª feira

A Fiep, por meio do Centro Internacional de Negócios (CIN), promove na segunda-feira, dia 10 de fevereiro, o Encontro de Negócios com o Japão. O evento vai tratar especificamente dos setores Agroindustrial, Tecnologia da Saúde, Alimentos, Tratamento de Resíduos Sólidos e Tecnologia da Informação. É uma oportunidade para os empresários paranaenses divulgarem suas empresas e negociarem diretamente com empresas japonesas interessadas em negócios e parcerias no Paraná.

O Encontro é voltado a empresas importadoras e exportadoras, órgãos e instituições governamentais, universidades e institutos de pesquisa.

O evento é realizado em parceria com a Agência de Cooperação Internacional do Japão (JICA), a Agência Paraná de Desenvolvimento e a Câmara de Comércio e Indústria Brasil-Japão do Paraná.

As inscrições são gratuitas, porém limitadas, e podem ser feitas aqui: http://bit.ly/negocioscomjapao

Serviço

Encontro de Negócios com o Japão

Data: 10/02/2020 (segunda-feira)

Horário: 14:00 às 18:30

Local: Campus da Indústria Sistema Fiep | Av. Comendador Franco (Av. das Torres), nº 1341, Jardim Botânico | Curitiba/PR

Inscrições gratuitas e limitadas: http://bit.ly/negocioscomjapao

Informações: Centro Internacional de Negócios