Fiep promove curso de capacitação em comércio exterior

Público-alvo são empresários e profissionais que atuam no mercado externo

A Fiep, por meio do Centro Internacional de Negócios (CIN), promove no dia 12 de março, no Campus da Indústria, em Curitiba, o curso Capacitação em Comércio Exterior. A iniciativa é voltada a empresários, profissionais que atuam na área, estudantes e demais interessados no tema. O objetivo é ressaltar a importância do comércio internacional e as possibilidades de crescimento pela exportação, bem como apresentar aos participantes os aspectos operacionais relacionados ao planejamento, custos e conceitos para o acesso a novos mercados.

Os facilitadores serão Naijla Alam, mestre em Desenvolvimento Econômico pela UFPR, com pós-graduação em Desenvolvimento e Relações Internacionais e graduação em Ciências Contábeis. E Eduardo Godoy Ribas, especialista em Gestão de Projetos, graduado em Relações Internacionais.

Confira o programa do curso:

O que é internacionalização/exportação

Como acessar o mercado global

A importância de identificar potenciais mercados para exportar

Barreiras tarifárias e não tarifárias

Monitoramento de mercado

Feiras internacionais para promoção e parcerias

A importância da embalagem

Os cuidados com o registro de marcas

Habilitação para exportar (RADAR)

Reguladores no comércio exterior

Classificação de mercadoria

Regimes aduaneiros especiais

Acordos comerciais e sua influência nas negociações

INCOTERMS para a condição de venda

Noções de logística e seu impacto nas negociações

Noções de formação de preço para exportação

A importância dos contratos internacionais

Financiamentos e formas de pagamento

Documentação para exportação – exemplos práticos

Práticas comerciais

Estrutura interna na operacionalização delegando funções

O curso acontecerá presencialmente em Curitiba e poderá ser transmitido por vídeo conferência para outras cidades.

