Evento, que está na 11ª edição, reúne indústrias para intercâmbio comercial

A Fiep e o Sebrae estão participando, com um estande conjunto, da 11ª Expo Paraguai Brasil, em Assunção. A feira multissetorial foi aberta ontem quarta-feira (13) e prossegue até hoje (14). Estão participando 20 indústrias paranaenses dos setores metalmecânico, vestuário, moveleiro e agroindustrial. O evento busca a promoção do intercâmbio comercial, cultural e turístico entre os dois países, a realização de negócios e a identificação de oportunidades.

O embaixador do Brasil no Paraguai, Carlos Simas Magalhães, participou do painel sobre o acordo Mercosul – União Europeia. Ele ressaltou que o Brasil tem que estar preparado para atender as normas técnicas internacionais para que o acordo tenha efetividade para o comércio exterior das indústrias brasileiras. “No momento não temos que nos preocupar em como chegar lá, mas sim em preparar os produtos para que possam entrar nos países da comunidade europeia”, recomendou.