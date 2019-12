BRUNO BRAZ

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) – Tido como uma das prioridades para a montagem do elenco em 2020, o meia Fredy Guarín negocia sua renovação de contrato com o Vasco. Encantado com a torcida cruzmaltina e com o Rio de Janeiro, o colombiano cogita continuar e adiar sua ida para os Estados Unidos, mas se norteia por algumas questões, como a permanência do técnico Vanderlei Luxemburgo, a quitação dos salários atrasados e um time mais competitivo.

O primeiro item está em estágio avançado. O treinador tem encaminhada sua renovação e as partes acertam pequenos detalhes, embora Luxa também não abra mão do pagamento dos vencimentos em atraso para jogadores e funcionários antes do Natal, assim como Guarín.

O Vasco pagou na última segunda-feira (9) a folha de agosto para a comissão técnica e funcionários que recebem acima de R$ 5,5 mil e setembro para os jogadores. Agora deve ao elenco o mês de outubro, já que, num acordo interno, novembro só vence no próximo dia 20.

De férias, Guarín viajou para a Colômbia e deixou o assunto da renovação com seu empresário, que é argentino.

O meia tem um projeto pessoal de morar nos Estados Unidos com a família e chegou a ter uma sondagem do Inter Miami, do ex-jogador inglês David Beckham, mas nenhuma proposta oficial concreta foi feita.

Após a última rodada do Campeonato Brasileiro, Vanderlei Luxemburgo elogiou a evolução física e técnica de Guarín na reta final da competição e colocou o experiente jogador como exemplo do que almeja para a próxima temporada:

“Não podemos errar. Tivemos o timing do Guarín agora. Chegou gordo, fora de forma, mas com uma pré-temporada vai evoluir. Para a equipe que queremos, queremos mais Guarín. Sem perder a responsabilidade que o presidente tem”.

Fredy Guarín disputou 12 jogos e fez três gols com a camisa vascaína em 2019.