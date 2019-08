A Fibracem, indústria especializada no setor de comunicação óptica, recebe o Prêmio Produtos Mais Práticos para Ftth Conectados, promovido pela Associação Brasileira das Empresas e Profissionais das telecomunicações e Infra Estrutura/TI (Aberimest). A honraria foi entregue ao fundador da Fibracem, Luiz Carlos Bitencourt, pelas mãos do Secretário de Inovação e Tecnologia de São Paulo, Daniel Annenberg e do presidente do Conselho de Administração do Grupo Algar e homenageado Homem das Comunicações, Luiz Alexandre Garcia. A premiação foi realizada no Instituto de Engenharia de São Paulo e contou com a participação de mais de 400 personalidades do segmento.

“É uma grande honra ser reconhecido pelo desenvolvimento de um trabalho de qualidade e eficiência. E isto é para todos aqueles que colaboram para que a Fibracem cresça e leve suas soluções nos quatro cantos do país”, afirma o fundador da companhia.

O reconhecimento chega em um momento ímpar para a empresa. Responsável por um crescimento exponencial e se expandindo, a cada dia, a marca atende, hoje, nas cinco regiões do Brasil e para a América Latina. “E isso faz com que a Fibracem se permita a conhecer e entender as necessidades dos profissionais de telecomunicações, trabalhando, assim, para o desenvolvimento de produtos mais assertivos e com mais praticidade”, finaliza Bitencourt.