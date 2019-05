O presidente Jair Bolsonaro informou hoje (23), em sua conta no Twitter, que a Fiat-Chrysler anunciou investimentos de R$ 16 bilhões no Brasil até 2024. Segundo ele, trata-se do “maior ciclo de investimento da história da empresa em nosso país”.

O presidente disse ainda que os investimentos devem gerar 16 mil novos empregos diretos e indiretos. “Estamos resgatando a confiança de quem produz!”, tuitou. Pela manhã, Bolsonaro se reuniu, no Palácio do Planalto, com o presidente mundial da Fiat Chrysler Automobiles, John Elkann, e outros executivos do grupo.

Amanhã (24), o presidente embarca com ministros para Recife. Será a primeira viagem ao Nordeste desde que Bolsonaro tomou posse. Ele se reunirá com governadores da região e prometeu apresentar o plano estratégico do governo federal para a população local.

Bolsonaro também deve aproveitar a visita para reforçar o anúncio do governo da concessão de um 13º pagamento do benefício do Bolsa Família, programa de transferência de renda que beneficia 13 milhões de famílias pobres, boa parte do Nordeste. Segundo o presidente, o pagamento extra vai gerar uma injeção extra de R$ 2,2 bilhões na economia do país no fim do ano.

Além do Recife, a comitiva presidencial deve passar por Petrolina, no interior de Pernambuco, onde Bolsonaro vai participar da inauguração de projetos de moradia popular do programa Minha Casa Minha Vida.

Com Ag Brasil