A Fiat Chrysler Automóveis divulgou hoje (8) a convocação de proprietários da picape Toro, versão diesel, ano/modelo 2019/2020, para o agendamento de um reparo no filtro de combustível.

O comunicado do recall diz que há a “possibilidade de, em caso de batida frontal do veículo, o filtro de combustível se danificar, permitindo o vazamento de combustível em regiões de temperaturas elevadas do motor e, em casos extremos, poderá ocorrer o risco de incêndio, com potenciais danos materiais, danos físicos graves ou até mesmo fatais aos ocupantes do veículo ou terceiros.” Os agendamentos terão início na segunda-feira (11).