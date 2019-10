A FGV (Fundação Getúlio Vargas), em parceria com a CAF – Banco de Desenvolvimento da América Latina, está com inscrições abertas para o curso online gratuito em gestão de projetos aplicada ao setor público e privado da América Latina.

O objetivo é capacitar profissionais para difundir boas práticas de gerenciamento de projetos nas iniciativas pública e privada.

A proposta do programa é fortalecer as capacidades e habilidades de profissionais que gerenciam projetos nos âmbitos público e privado, por meio de ferramentas conceituais e técnicas de planejamento, programação, execução e controle, para que possam responder aos desafios de gerenciamento de projetos de forma eficiente.

O curso é voltado para líderes, planejadores, controladores e executores de projetos, e demais profissionais interessados no tema. Os participantes deverão cumprir a carga horária de 30 horas.

São aceitas inscrições até 10 de dezembro, através do site (https://miriadax.net/web/gestao-de-projetos-no-setor-publico-e-priva-do-da-america-latina), e o prazo final para conclusão de todo o programa é o dia 31 do mesmo mês.

Os inscritos terão acesso ao programa de estudos, ao calendário, aos temas a serem abordados e demais informações.