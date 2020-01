FETAEP completa 15 anos de participação no Show Rural

Nos dias 3 a 7 de fevereiro Cascavel recebe a 32ª edição do Show Rural Coopavel. Os 72 hectares de área que abrigam o evento desde 1989 irão receber 650 expositores e a expectativa é que 250 mil pessoas visitem os estandes. Atualmente o evento está entre os três maiores do mundo. A Federação dos Trabalhadores Rurais Agricultores Familiares do Estado do Paraná (FETAEP) participa do encontro pela 15ª vez consecutiva, com mais de 150 comitivas de todas as partes do estado somando mais de seis mil agricultores familiares.

“Há 15 anos a FETAEP tem papel fundamental na participação em um dos maiores encontros da agricultura do país. Estamos vivendo um momento em que é necessário aprender, empreender e inovar para podermos superar alguns obstáculos que até hoje impedem a agricultura familiar de crescer e conquistar novos patamares. A FETAEP leva não só o conhecimento e a experiência, mas também proporciona que a agricultura familiar e os trabalhadores rurais tenham acesso a conhecimentos e inovações, que é o grande objetivo do evento”, afirma Marcos Brambilla, presidente da FETAEP.

A equipe da FETAEP também levará ao Show Rural uma série de serviços. Quem visitar o estande, contará com todo o apoio da diretoria e da equipe técnica sobre temas como Crédito Rural (PRONAF), Declaração de Aptidão ao PRONAF (DAP), Cadastro Ambiental Rural (CAR), Certificado de Cadastro de Imóvel Rural (CCIR), Previdência Social (INSS), Seguro do Agricultor Familiar e Assalariado Rural, entre outros.