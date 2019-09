O Festval inaugurou ontem a sua loja dentro do ParkShoppingBarigüi. Esta será a primeira operação da marca dentro de um shopping, com um conceito que vai muito além do varejo tradicional de mercado. O Festval do PkB oferece serviços, conveniências e espaços únicos, como o Espaço Gourmet, Wine Experience e Cafeteria Nescafé Gold, produtos a granel, adega climatizada, açougue premium e delicatessen com mestre queijeiro. Tudo para tornar o ParkShoppingBarigüi o shopping mais completo de Curitiba, atendendo seus clientes com qualidade, exclusividade e comodidade.

Um dos destaques é o Espaço Gourmet, uma área inteiramente dedicada à gastronomia. Com capacidade para 70 pessoas, o espaço servirá em sistema de buffet durante o almoço (de 10h30 às 15h) e com serviço à lá carte à noite (18h às 22h), com cardápio exclusivo criado pelos chefs do Festval. O Espaço Gourmet ainda dispõe de um menu oriental que será preparado por um experiente sushiman

Para acompanhar uma excelente refeição, o Festval PkB terá o Wine Experience, um wine bar com seis wine stations (máquinas que servem vinhos em taça em sistema de self service) e 24 rótulos diferentes. Para completar o Espaço Gourmet, o local terá também uma Cafeteria Nescafé Gold com diversos blends exclusivos e um café inédito, criado exclusivamente para o Festval, que será servido apenas no espaço.

“É uma alegria e honra imensas estar em um projeto tão bacana e em uma empresa tão importante como a Multiplan e o ParkShoppingBarigüi. É um novo marco para o Festval e estamos tratando a nova loja com um carinho especial. O diferencial dessa unidade é, sem dúvida, a prestação de serviço. São muitas novidades como um açougue com carnes de raças de gado premium do mundo inteiro e um atendente experiente que ajudará o cliente nas suas escolhas. Um cantinho com queijos e frios, que lembra uma delicatessen, com o atendimento de um mestre queijeiro para auxiliar na escolha e corte dos frios e ainda uma seleção de grãos e sementes que serão vendidos a granel”, conta Fabiano Szpyra, gerente de marketing do Festval/Beal.

“Com a correria do dia a dia, é preciso oferecer um mix de serviços que atenda cada vez mais as necessidades das pessoas. Nosso público é exigente e é pensando nisso que o PkB busca trazer sempre o melhor para dentro do shopping. O Festval é um exemplo disso e vem para somar! Com essa novidade e toda a praticidade, nossos clientes não sairão mais daqui.”, complementa Silvia Pires Omairy, gerente de marketing do shopping.

O novo Festval ainda oferece todas as facilidades e serviços do shopping, como estacionamento e segurança, com alguns diferenciais competitivos, como horário de funcionamento (segunda a sábado, das 9h às 23h, e domingo, das 9h às 20h), três horas de estacionamento gratuito para compras acima de R$ 70 (exceto serviço de vallet e veículos que possuem sistemas de pagamento eletrônico, como Sem Parar, ConectCar e Veloe) e carrinhos de mercado adaptados para circular dentro do shopping. A loja Festval PkB está localizada no piso térreo, próxima às entradas B e C do shopping.

SERVIÇO:

Festval ParkShoppingBarigüi – Rua Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza, 600 – Mossunguê

Piso térreo

Horário: segunda a sábado, das 9h às 23h; e domingo, das 9h às 20h