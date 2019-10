Com feira de negócios que vai contemplar 11 segmentos e um conjunto de ações para capacitação profissional, o Festuris Gramado pretende receber, dias 8 e 9 de novembro, naquela cidade da Serra Gaúcha, 15 mil participantes, 2.500 marcas nacionais e internacionais e oferecer 250 palestras e workshops.

A abertura do evento – um dos mais importantes do calendário da América Latina no âmbito do turismo, será, como é tradicional, no Palácio dos Festivais (cine Embaixador), na noite de 7 de novembro, ao que se segue a festa oficial, a partir das 22h30, no Recreio Gramadense.

O Festuris Gramado, que chega à sua 26ª edição, é uma realização da Rossi & Zorzanello Feiras e Eventos. A feira de negócios terá como cenário o Serra Park, espaço de eventos que abrigará os estandes agrupados nos seguintes temas distribuídos em 25 mil metros quadrados: Termalismo e Bem-Estar, Viagem pela cultura e pelos costumes, Business, Tech & Corporativo, Sustentabilidade e Acessibilidade, LGBT, Luxury, Entretenimento, Wedding, Gastronomia e Cultural e Religioso.

No lançamento oficial do Festuris, dia 8, no hotel Lagetto Stilo Higienópolis, em Porto Alegre, os diretores do evento, Marta Rossi e Eduardo Zorzanello discorreram sobre as novidades da feira, como os espaços Wedding, especializado em casamentos e seus desdobramentos; Termalismo e Bem Estar, voltado aos benefícios oferecidos pelas águas termais e minerais; e a reformulação do Mice & Experience, agora Tech & Corporativo, dedicado ao turismo de negócios e tecnologia.

Outra novidade é que, nesta 26ª edição, a feira começará uma hora mais cedo – estará aberta das 13h às 20h, proporcionando mais tempo para contatos. Em 2018, o Festuris gerou cerca de R$ 300 milhões em negócios.

O evento também conta com o Meeting Festuris – Conteúdo e Networking, limitado a 500 participantes, que será realizado dias 8 e 9 pela manhã, no hotel Master Gramado. Com diversos painéis de conhecimento, é um canal aberto de diálogo com o público, profissionais do turismo, agentes de viagens, representantes de destinos turísticos, empreendedores, órgãos oficiais de turismo, estudantes e universidades, além de todos interessados em conteúdo.