Este fim de semana, sábado e domingo, 19 e 20 de outubro, marca a realização, no Museu Oscar Niemeyer, em Curitiba, do segundo Festival Vinopar, iniciativa da Associação dos Vitivinicultores do Paraná, que reunirá vinícolas da Grande Curitiba e do interior paranaense – Araucária, Cave Colinas de Pedra, Família Fardo, Franco Italiano, Legado, RH e Zanlorenzi. Nos estandes, mais de 50 rótulos de vinhos, espumantes e derivados produzidos em terras do Paraná.

Além de colocar seus produtos à degustação dos visitantes, as vinícolas também apresentarão seus roteiros de enoturismo, com visitas guiadas, gastronomia, degustações harmonizadas e áreas de lazer e descanso junto à natureza.

A segunda edição do Festival Vinopar terá também pratos da culinária típica do Paraná, como barreado com banana e arroz com mariscos e palmito, de origem caiçara, servidos pelo Empório do Largo, e a quirera com costelinha preparada pela Vinhos Andretta. Também haverá pierogui de ricota do Pierogui do Mi&Ro, sanduíche de porchetta do Campania, pães artesanais da Panoteca, queijos do Chico Mineiro e embutidos artesanais feitos de porco moura, raça 100% paranaense, apresentado pelo Porcadeiro. Cafés e doces serão do Café do Moço.

A exemplo da edição anterior, haverá uma programação de palestras com especialistas sob a curadoria do núcleo TerroirTur do Programa de Pós-graduação em Turismo da UFPR, em conjunto com a escola de sommeliers Alta Gama. Entre os temas, a importância da poda das videiras, a adaptação de variedades viníferas na região metropolitana de Curitiba, a elaboração de derivados do vinho como grapa e vermute, vinhos no cinema, no jornalismo e na cultura alimentar. Um dos destaques será a apresentação do Revitis – programa de revitalização da viticultura no Paraná, conduzida pelo agrônomo Ronei Andretta.

O ingresso custa R$ 50 e dá direito a uma taça personalizada de brinde, uma cartela de doses de degustação e acesso às palestras; somente acesso ao evento e palestras, R$ 25. Haverá também venda de vinhos por taça e por garrafa para serem consumidos no local. A compra antecipada de ingressos pode ser feita nas vinícolas participantes, na padaria Panoteca Panfolia, no Locavorista (ambos em Curitiba) e pelo site vinopar.eventbrite.com.

Legado, 10 anos da linha Flair

A Vinícola Legado, situada às margens da rodovia Raul de Azevedo Macedo, em Campo Largo, região metropolitana de Curitiba, comemora neste outubro os 10 anos de dois de seus espumantes da linha Flair – os primeiros lançados na história da empresa: o Flair Brut, 100% de uvas Viognier, e o Flair Brut Rosé, 100% de uva Merlot, ambos elaborados pelo método champenoise (fermentação dentro da própria garrafa).

A fundadora da vinícola, Heloise Merolli, destaca que o nome escolhido significa “fazer as coisas com estilo, graça e originalidade” e que os dois espumantes, ao lado do Flair Nature, lançado em 2017, já receberam 14 prêmios. O Nature obteve a medalha de ouro no Concurso Mundial de Bruxelas 2018 e o Brut, a medalha de ouro na Grande Prova de Vinhos do Brasil, em 2019.

A Legado conta com loja própria na entrada da propriedade e mantém um canal de vendas pela internet.