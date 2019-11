Nos dias 15 e 16 de novembro cerca de 700 dançarinos do sul do país se reúnem no município de Mallet, no centro-sul do Paraná, para o Festival Nacional de Danças Ucranianas. Esta é a 26ª edição do evento, que todo ano é realizado em uma cidade diferente. Durante os dois dias de festival, 20 grupos apresentam o que há de melhor no repertório de danças ucranianas do Brasil. O evento é o único do gênero na América Latina. De acordo com Andreiv Choma, um dos organizadores do evento, o objetivo é manter viva a tradição cultural e folclórica trazida pelos imigrantes, bem como promover a integração e o entrosamento entre os Grupos Folclóricos. O evento foi chamado de Festival Cultural Miguel Bakun, para celebrar os 110 anos de nascimento do artista paranaense, que é filho de imigrantes ucranianos e nascido na cidade de Mallet. O pintor é considerado um dos pioneiros da arte moderna no estado.

Além das apresentações de dança, ocorre ainda a venda de comidas típicas e artesanato e exposição de peças de artistas locais. A expectativa dos organizadores é de que, em cada dia, pelo menos duas mil pessoas circulem pela estrutura do evento. A 26ª edição do Festival será nos dias 15 e 16 e as atividades começam as 11h30 no Parque dos Imigrantes, em Mallet.