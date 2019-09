Três lendas do rock mundial reunidos em Curitiba no maior palco da América Latina, a Pedreira Paulo Leminski (R: João Gava, 970), para a abertura da tour do festival Rock Ao Vivo. Com realização da Hits Entretenimento, Mercury Concerts e Like Entretenimento, Scorpions, Whitesnake e Europe desembarcam na capital paranaense no próximo dia 18 de setembro para uma noite memorável com ícones do rock mundial, a partir das 17horas. Após Curitiba, Rock Ao Vivo segue para Brasília (25.09), Florianópolis (28.09) e Porto Alegre (01.10), com shows do Scorpions e Megadeth.

Os ingressos variam de R$220,00 (meia-entrada) a R$780,00 (inteira), de acordo com o setor. Podem ser adquiridos online pelo site www.uhuu.com ou no Shopping Crystal (R. Comendador Araújo, 731, de segunda a domingo, das 12h às 20h).

SCORPIONS

Com mais de 40 anos de carreira e milhões de álbuns vendidos, o Scorpions é considerada uma das maiores e mais bem sucedidas bandas de rock da história. O público brasileiro vai poder curtir as canções de seu álbum mais recente, o elogiado ‘Return to Forever’, de 2015, mas certamente irá se deliciar com hits poderosos como ‘Blackout’, ‘Rock You Like a Hurricane’ e ‘No One Like You’, além de clássicos emocionantes como ‘Wind of Change’ e ‘Still Loving You’. A banda é formada por Klaus Meine (vocal), Rudolph Schenker e Mathias Jabs (guitarras), Pawel Maciwoda (baixo) e Mikkey Dee (bateria).

WHITESNAKE

Formado por David Coverdale quando o vocalista saiu do Deep Purple, em 1978, o Whitesnake já é considerado uma verdadeira lenda do rock. A banda caiu no gosto do público brasileiro desde uma apresentação inesquecível na primeira edição do Rock in Rio, em 1985. Hoje, muitos álbuns depois, o Whitesnake segue na estrada com sua turnê ‘Flesh and Blood’, que vai promover o álbum que sai em maio de 2019. Além das músicas novas, o público brasileiro pode contar com um show repleto de hits, como ‘Here I go Again’, ‘Still of the Night’, ‘Love Ain’t no Stranger’ e ‘Crying in the Rain’, entre outros. Além do vocalista David Coverdale, a formação do Whitesnake que estará no Brasil conta Rob Beach e Joel Hoekstra (guitarras), Tommy Aldridge (bateria), Michael Devin (baixo) e Michele Luppi (teclados).

EUROPE

O Europe ficou mundialmente conhecidos graças ao hit que deu nome ao terceiro álbum da banda, ‘The Final Countdown’, de 1986. Desde o início dos anos 1980, quando surgiu, o Europe já lançou 11 álbuns e consolidou sua fama como uma das maiores atrações do hard rock mundial. O Europe, cujo álbum mais recente é ‘Walk the Earth’, de 2017, estará no Brasil com sua formação clássica: Joey Tempest (vocal), o virtuoso John Norum (guitarra), John Levén (baixo), Mic Michaeli (teclados) e Ian Haugland (bateria).