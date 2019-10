Com dois endereços em Curitiba – Mercado Municipal e Batel (r. Bernardino Bormann, 600), o Anarco Empório e Restaurante, participa até 27 de outubro do festival Bom Gourmet com pratos diferenciados, com entrada, principal e sobremesa a R$ 59 por pessoa. No Mercado, o menu é servido apenas no almoço e oferece Manta de búfala ou Carpaccio defumado, na entrada; Polenta Anarco ou Talharim ao pesto, no prato principal; e Gelato de goiabada, receita exclusiva da casa, ou Mousse de coco, na sobremesa.

Na unidade Batel, para o almoço, as entradas a escolher são o Carpaccio de salmão ou a Polenta trufada; como prato principal, Mignon pesto ou Risoto de queijo brie e frutas vermelhas; de sobremesa, Torta aveludada ou Mousse de coco. No jantar, a sequência é composta de Poleta trufada ou Salada de figos; Mignon ao pesto ou Bacalhau com legumes grelhados e massa na manteiga; e Profiterolis ou Mousse de coco.