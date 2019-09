Uma sequência de oito pratos compõe o Festival do Camarão dos restaurantes Victor – Bar, Praça, Bistrô e Petiscaria – que vai até 3 de outubro, somente no jantar, ao preço de R$ 99 por pessoa: maionese, pastéis, espetinhos e ceviche de camarão; camarão ao molho provençal de tomate seco, cogumelos Paris, sálvia e temperos regados ao azeite de oliva; o premiado prato Camarões de Portugal; e o spaghetti ao molho da mamma com camarões. A novidade dessa edição é o shrimp shot, um suculento camarão rosa empanado e servido com molho de geleia de pimenta.

Os pratos têm o timbre da chef Eva dos Santos, com a colaboração dos demais chefs dos Victor. Neste ano, o calendário do festival foi antecipado para aproveitar a época adequada de pesca do crustáceo. “Nossos pratos são preparados com os frutos do mar mais frescos e tomamos muito cuidado com a qualidade dos ingredientes. Quem comanda nosso calendário gastronômico acaba sendo a natureza. O festival é sempre um sucesso e buscamos aprimorá-lo com novos preparos e sabores”, diz o restaurateur Francisco Urban.

O Bar do Victor, Praça do Victor e Petiscaria do Victor abrem de terça a sábado e o Bistrô do Victor, no ParkShopping Barigüi, atende todos os dias.