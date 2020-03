Festival de Teatro adiado para setembro

A produção do Festival de Curitiba informa a decisão do adiamento de toda a sua programação devido a pandemia do Covid 19, o Coronavírus. A decisão se deve à segurança e ao cuidado com a saúde do público, dos artistas e de toda a equipe de trabalho. O evento está reagendado para setembro de 2020, entre os dias 1° e 13.

O festival começaria dia 24 próximo, trazendo centenas de espetáculos a Curitiba, inclusive internacionais. Denise Fraga abriria o 29º edição com monólogo Eu de Você, no Guairão. Até a manhã desta quinta dia 12, o festival mantinha seu QG no hotel Mabu e as equipes trabalhavam normalmente. Mas de tarde, com cinco casos confirmados em Curitiba, a transferência de data foi inevitável.

Os ingressos já adquiridos continuam válidos para a programação nas datas informadas.