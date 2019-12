Na sua 29ª edição em 2020, o Festival de Curitiba ocorrerá de 24 de março a 5 de abril, evidenciando a pluralidade, os diferentes tipos de públicos, o conjunto de gêneros artísticos e as várias vertentes do teatro e das artes. Com mais de 400 atrações, a Festa de Abertura será no Guairão, com um espetáculo inédito. A abertura das bilheterias está programada para a primeira quinzena de fevereiro.

Pelo quinto ano, a excelente curadoria fica a cargo de Guilherme Weber e Márcio Abreu, que já estão selecionando os mais de 30 espetáculos da mostra oficial. “Continuaremos com a extinção das fronteiras entre gêneros artísticos, como dança, teatro, música e performance, evidenciando o que existe de melhor na área”, afirmam, lembrando que o slogan Festival de Todos também permanece.

Quanto ao Fringe, em que companhias de teatro, circo, música e dança de várias partes do Brasil e de dezenas de outros países participam por meio de inscrições voluntárias, segundo Carol Scabora, coordenadora da mostra, também houve recorde de acessos no site. “Tivemos mais de 556 usuários interessados em cadastros, dicas e informações de participação”.

As mostras para as famílias, como o Guritiba e o MishMash, estão confirmadas e prometem uma programação variada para as crianças de todas as idades. O Risorama, que lançou o seu projeto itinerante pelo País, passando por oito cidades de seis estados, também está na programação. “Em 2020 teremos vários nomes de peso nos palcos do Risorama. Já têm muitos humoristas me procurando pedindo para participar. E gente de nome grande! O público vai gostar”, antrecipa o curador da mostra, o humorista Diogo Portugal.

O Gastronomix, a quermesse da alta gastronomia, que reúne música, arte e pratos assinados por renomados chefes nacionais, que também passou a ser itinerante pelo Brasil, confirma sua edição em 2020 nos gramados no Museu Oscar Niemeyer. “Na edição de 2020 queremos trazer muita tendência da gastronomia e, principalmente, aqueles nomes de destaque que os curitibanos tanto querem conhecer de perto”, diz o curador do evento, Celso Freire.