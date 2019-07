Atrações culturais, exposições, ocupação de espaços públicos e sustentabilidade são a tônica do 1º Bombinhas Blues Festival, evento que movimenta a bela praia do litoral catarinense entre os dias 18 e 21 de julho. A proposta é oferecer opções de entretenimento para moradores e turistas neste período de baixa temporada. O evento, que é totalmente gratuito, terá como arena principal O Alquimista Burger, na Praia de Morrinhos, onde o ritmo do blues agita as quatro noites da programação.

Além da música, boa gastronomia, cervejas artesanais, vinhos catarinenses, artesanato, grafite e exposição de carros antigos fecham o mix de atrações. Na programação estão shows de artistas brasileiros, como Solon Fishbone, The Headcuters, Marzio Lenzi e Cristiano Ferreira, além de atrações internacionais, como o chileno Gonzalo Araya.

Outras atrações do festival poderão ser conferidas em espaços públicos. Segundo os organizadores, o Bombinhas Blues Festival promoverá apresentações nas ruas da cidade. O “Blues ao pôr do sol”, em Canto Grande, terá pocket-show e intervenção com grafiteiros. O mesmo acontece no “Blues na calçada”, no centro de Bombinhas.

O festival demonstra, ainda, uma preocupação muito significativa com a sustentabilidade. Todo o material personalizado do evento foi produzido de maneira a reduzir os impactos ambientais do evento: canudos de metal, camisetas confeccionadas em matéria-prima natural e copos retornáveis, evitando a utilização de plásticos descartáveis e micro-plásticos nos tecidos das camisetas. Na arena principal do festival, haverá a separação correta dos resíduos gerados, a fim de promover o descarte consciente.

