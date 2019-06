O Festival das Cataratas foi aberto hoje (13), em Foz do Iguaçu, com a presença do vice-governador do Paraná, Darci Piana, do ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, e do presidente da Paraná Turismo, Jacob Mehl, além de autoridades locais e empresários do segmento. A feira é referência em turismo no Brasil, Paraguai e Argentina. A programação segue até esta sexta feira (14).

“O Festival das Cataratas exemplifica o que há de melhor em produtos e serviços turísticos nacionais e internacionais. Este ano, além de um estande de 72 metros quadrados, a Paraná Turismo conta também com a parceria da TV Paraná Turismo, que está cobrindo o evento em tempo real”, destacou o presidente da Paraná Turismo, Jacob Mehl.

Nesse primeiro dia da feira, o diretor de Marketing da Paraná Turismo, Aldo Cesar Carvalho, participou da Rodada de Negócios do Investe Turismo. “O Investe Turismo é uma alavanca importante nesse processo que tem ainda participação do Sebrae e da Fecomercio, que também são importantes para o desenvolvimento deste segmento”, disse.

Outros eventos acontecem paralelamente ao festival – o Salão E-Marketing Cataratas, Expo Hotel Cataratas, Salão de Turismo Cultural e Espiritualidade, Hackatour Cataratas, entre outras atrações.

Com informações da AEN/PR e assessoria da vice governadoria