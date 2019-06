Duas festas tradicionais marcaram o fim de semana em Curitiba. No pavilhão de eventos do Parque Barigui, o 29º Imin Matsuri, festival cultural que comemora a entrada do inverno e os 111 anos da chegada dos primeiros imigrantes japoneses ao Brasil. Na Rua da Cidadania do Cajuru, no sábado (29/6), teve arrasta pé, balão de drone e fogueira da inovação para comemorar o Dia de São Pedro.

O prefeito Rafael Greca fez questão de visitar ambas comorações. Na Rua da Cidadania do Cajuru, a festa junina em homenagem ao Dia de São Pedro loutou de famílias a Praça da Rua da Cidadania.

“A festa do Cajuru resgatou a mais antiga tradição musical brasileira e curitibana, com a modinha as Mocinhas da Cidade, barracas de pescaria, pinhão e o convívio das famílias nesta linda noite de São Pedro”, disse Greca.

O arrasta-pé do Cajuru foi até 21 horas. Participaram do evento, os secretários municipais, Emílio Trautwein, da secretaria do Esporte, Lazer e Juventude, da Educação, Maria Silvia Bacila, o diretor de Relações do Trabalho da Fundação de Ação Social, Cesario Ferreira Filho, a Administradora Regional do Cajuru, Adriane dos Santos e os vereadores Serginho do Posto e Fabiane Rosa.

Imin Matsuri – A festa da imigração japonesa, neste sábado e domingo (29 e 30/6) tem apoio da Prefeitura Municipal de Curitiba. Música, comida, dança e cosplayers de mangás (pessoas vestidas e maquiadas como personagens de histórias em quadrinhos) são atrações da festa. O prefeito participou da cerimônia que traz sorte quando é quebrada a tampa do barril de saquê.

“É uma alegria receber esta festa que nos oferece a comunidade japonesa todos os anos”, disse o prefeito. que caíram no gosto do curitibano, disse o prefeito Rafael Greca.

O Consul Geral do Japão, Hajime Kimura, explicou que nas cerimônias de comemorações, no Japão, o barril é aberto para ofertar o saquê a Deus. “A bebida é feita de arroz, um alimento sagrado para nós japoneses, é o prato principal da nossa comida”. Em seguida a bebida foi oferecida às autoridades e convidados.

O prefeito agradeceu e reforçou a importância dos japoneses na nossa história. “Bendito seja Deus que nos deu a imigração japonesa no Paraná e no Brasil. Benditos sejam os nossos antepassados que no navio Kasato Maru atravessaram os mares, em 1908 e atracaram neste Novo Mundo”. Em seguida, o prefeito assistiu a apresentação do flautista Reison Kuroda, que tocou a música do vento. Greca convidou o músico japonês para participar da próxima edição da Oficina de Música, em janeiro. Teve ainda apresentações dos grupos Kinawa (dança com tambor) e Wakaba Taiko (tambores).

Também estiveram no 29º Imin Matsuri, a Procuradora-Geral do Munícipio, Vanessa Volpi, o presidente da Câmara do Comércio e Indústria Brasil-Japão do Paraná, empresário Arata Hara, e os coordenadores do evento, Yuichi Oshima, Hermes Murakami.