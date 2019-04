O Rancho P&R – Luxo no Campo programou para 11 de maio, um sábado, a primeira edição do Moon Garden Gastronomia, Cerveja e Vinhos para celebrar o Dia das Mães de 2019. O evento começa às 15h30 e vai até o aparecimento da lua.

O Rancho P&R fica a 50 quilômetros de Curitiba, na estrada da Laje, 3751, em São Luiz do Purunã, município de Balsa Nova, cidade integrante da região metropolitana. O lugar tem sido cenário de casamentos campestres, festas infantis e eventos corporativos, entre outras atividades.

Para o Moon Garden, o ingresso custa R$ 150 por pessoa e dá direito à cesta de piquenique com toalha, taças, pães artesanais, pastas, queijos, frios, empanadas assadas na hora e uma garrafa de vinho, espumante ou cerveja; crianças pagam R$ 50. As empanadas serão assadas na hora pela chef Lorena La Cava. Haverá ainda um sommelière explicando os vinhos e espumantes, cervejas de diversos tipos, exposição de produtos regionais e um DJ para cuidar da trilha sonora.

Patrícia Regattieri, sócia-proprietária do P&R garante que será “uma oportunidade das famílias se reunirem em uma agradável tarde no jardim do Rancho, em contato com a natureza”. Os ingressos podem ser adquiridos em https://www.eventbrite.com.br/e/moon-garden-gastronomia-cerveja-vinhos-tickets-59417257617?utm_term=eventurl_text

O Rancho P&R – Luxo no Campo conta também com chalés para locação com contrato mínimo de um ano, equipados para seis pessoas, exceto roupa de cama e banho, e que utilizam a estrutura da propriedade.

Além da casa-sede, integram o Rancho um pub escocês, mezanino com canto de leitura, home theater e estar, piscina com spa, estufas de verdura orgânica, galinheiro, chimarródromo, estufa de flor, jardim pergolado, lago, casinha da árvore com tirolesa, estrutura com fogo de chão coberta e celeiro para eventos. O salão, na parte coberta, comporta 350 pessoas sentadas, podendo aumentar com a colocação de tendas. Informações: 41.99977-4468 ou contato@ranchoper.com.br.