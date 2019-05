A Ferroeste (Estrada de Ferro Paraná Oeste S.A.) fechou o primeiro quadrimestre de 2019 com um recorde no faturamento: R$ 12,4 milhões – o melhor resultado da história. A receita representa aumento de 40% no faturamento quando comparado com os primeiros quatro meses do ano anterior.

Só em abril, comparado com o mesmo mês do ano anterior, o aumento no faturamento foi de 70%. E a meta deste ano é ainda mais ambiciosa, fechar 2019 com um faturamento bruto de R$ 24 milhões. A cifra representa uma perspectiva de crescimento de 25% em relação ao seu melhor ano, que foi 2018.

Durante o primeiro quadrimestre deste ano foram transportadas 430 mil toneladas úteis. “Este expressivo resultado da Ferroeste, o melhor da história, mostra que estamos no caminho correto ao utilizar a potencialidade da malha ferroviária do Paraná”, avalia o secretário estadual de Infraestrutura e Logística, Sandro Alex. “Vamos mostrar que é possível fazer a Ferroeste sustentável e superavitária, reduzindo os custos logísticos, deixando o preço do frete mais competitivo atendendo assim mais pessoas e gerando emprego no Estado”, acrescenta.

O diretor-presidente da Ferroeste, André Luís Gonçalves, destaca o alinhamento da companhia com as políticas implantadas pela Secretaria. “Esta importante sintonia da Ferroeste com a Seil, além do apoio e confiança do secretário Sandro Alex em nosso trabalho, tem motivado nossos ferroviários a melhorar ainda mais a gestão da Companhia na busca de melhores resultados promovendo segurança e motivação para trabalhar”, disse.

