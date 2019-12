O projeto Sons Nikkei – fusão musical: Brasil-Japão encerra sua série nesta quarta dia 11, reunindo a cantora Fernanda Takai e os músicos Naomi Kumamoto, Arthur Endo e Yuzo Akahori, convidados dos shows anteriores, e o Trio Nikkei, formado por João Egashira (violão), Lilian Nakahodo(piano) e Saemi Murakami (taiko, shinobue, fue e canto).

Essa formação do trio, que alia instrumentos brasileiros com japoneses, foi criada para o projeto que acontece em Curitiba desde setembro. O projeto também contou com workshops gratuitos de todos os artistas participantes.

O termo nikkei é utilizado para denominar os descendentes de japoneses que vivem de forma regular em outros países. E o Paraná é o segundo Estado com maior número de descendentes japoneses no Brasil, sendo que cerca de 40 mil deles vivem em Curitiba. Alguns deles são bastante atuantes no cenário musical da cidade, como João Egashira, Lilian Nakahodo e Saemi Murakami.

Com familiares morando em Curitiba, a nikkei Fernanda Takai é cantora, compositora e cronista, sendo também vocalista da banda mineira Pato Fu há 25 anos, há 10 lançou-se numa carreira solo com repercussão nacional e internacional, chegando a gravar um CD de inéditas com o guitarrista Andy Summers (The Police) em 2012. Fernanda lançou 18 álbuns e 7 DVDs. Ganhou 4 Discos de Ouro, vendeu mais de um milhão de cópias. Tem 4 livros publicados e conquistou recentemente um prêmio Jabuti.

Confira. Teatro Positivo – Pequeno Auditório, dia 11 de dezembro, às 20h. Entrada por apenas a dez e cinco reais e podem ser adquiridas pelo Disk Ingressos.