Praias da Ásia, Oceania e África do Sul oferecem paisagens perfeitas e muitas experiências únicas

Em julho acontecem as tradicionais férias escolares. E quanto antes começar a organização da viagem em família, maiores são as chances de garantir uma viagem segura, tranquila, bem organizada e sem sustos de última hora. Para quem deseja inovar no destino da pausa no meio do ano, a sugestão é desfrutar de destinos paradisíacos onde o sol e o calor são predominantes o ano todo.

As dicas são aproveitar em família destinos como Fiji e Polinésia Francesa, na Oceania, ou Seychelles e Ilha Maurício, na África do Sul, ou ainda Maldivas, na Ásia. São locais com paisagens únicas e perfeitas, oferecendo uma opção turística diferente do tradicional.

De acordo com o CEO da Travely Operadora de Turismo, Renan Horcaio, a procura por destinos considerados por muitos como exóticos, tem sido a escolha de muitas famílias na hora de escolher a próxima viagem. “Geralmente, quem busca esses tipos de destinos, estão procurando novidades, fugir dos roteiros turísticos tradicionais, e quem ter uma experiência nova, diferente do comum. Por isso, as praias da Oceania, África do Sul e Ásia sempre oferecem, além de estabilidade no clima, paisagens fantásticas e lindas praias”, revela.

Faltando três meses para as férias de julho, a dica da Travely é pesquisar as opções de roteiro e planejar com calma o roteiro da viagem, analisando as opções de passeio e respeitando as características de um passeio em família. “Quanto antes começar o planejamento da viagem, mais tranquilo e seguro, pois haverá tempo para ver quais locais visitar, quantos dias ficar, o que priorizar. E como é uma viagem geralmente familiar, é importante organizar todos os detalhes com antecedência para evitar imprevistos”, finaliza.

Serviço:

Travely Operadora de Turismo

Rua Gastão Câmara, 182 – Sala 7 – Curitiba

0800 649 11 11

info@travely.com.br

Facebook e Instagram: Travely Oficial

Fotos: Divulgação.