O 29º Congresso & ExpoFenabrave, considerado o maior evento anual do setor de distribuição de veículos da América Latina, acontece nos dias 6 e 7 de agosto, no Transamerica Expo Center, em São Paulo.

Realizado pela Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave), o evento reuniu três mil pessoas na edição de 2018. Nesta terça-feira (16/4), o presidente da instituição, Alarico Assumpção Júnior, esteve em Curitiba para convidar o prefeito Rafael Greca para o evento.

O ex-governador de São Paulo, Luiz Antônio Fleury Filho, participou. “Estamos muito honrados com o convite e com a surpresa da vinda do governador Fleury”, disse Greca.

O prefeito recebeu também um relatório do setor com dados de Curitiba. De acordo com o documento, a cidade possui 93 concessionárias, 1.424.000 veículos e corresponde a 2% de emplacamentos de toda a frota nacional.

No encontro ainda foi discutida a possibilidade de uma parceria com a Fenabrave para a realização de cursos de capacitação no Liceu de Ofícios. A Fenabrave já oferece cursos em vários níveis de ensino. “Na Fundação de Ação Social nós oferecemos para os jovens formações profissionais, podemos oferecer cursos presenciais ou à distância, nós queremos preparar os jovens para o mercado”, disse Greca.

Também participaram da reunião o presidente da Associação Comercial do Paraná (ACP) e também vice-presidente da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave), Gláucio José Geara; o secretário do Governo, Luiz Fernando Jamur; a chefe de gabinete do prefeito, Cibele Fernandes Dias, a procuradora-geral do município, Vanessa Volpi, e a secretária do Meio Ambiente, Marilza Dias.