O presidente da Federação Nacional de Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave), Alarico Assumpção Jr, disse há pouco, durante congresso do setor que o segmento precisa “com urgência” da reforma tributária. Segundo ele, as concessionárias não querem incentivos: “Mas merecemos um Brasil onde se planta trabalho e colhe crescimento”, afirmou diretamente ao presidente da República, Jair Bolsonaro, presente na abertura do evento, que contou com a presença do vice-governador do Paraná, Darci Piana, que também é presidente do Sistema Fecomércio PR e do Sebrae PR, prefeito de São Paulo, Bruno Covas e diversas autoridades e empresários.

“Não temos como suportar a maior carga tributária do mundo. Esses altos tributos são desumanos e incoerentes para país que deseja e precisa crescer”, disse Assumpção Jr.

E completou: “Com aprovação das reformas estamos escrevendo um dos principais capítulos da nossa história e transformando o Brasil em potência.”

A produção de veículos automotores cresceu 14,2% em julho na comparação com junho, passando de 233,2 mil unidades para 266,4 mil unidades. A informação foi divulgada nesta terça-feira, 6, pela Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea).

Na comparação com julho do ano passado, a produção de veículos cresceu 8,4%. No ano passado, no mesmo mês, as montadoras produziram 245,6 mil unidades. No acumulado ano até julho, a produção de veículos cresceu 3,6% para 1,74 milhão de unidades.

