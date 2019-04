O deputado Felipe Franscischini (PSL) defende que os pedidos de ressarcimento com gastos de alimentação dele e de seus assessores cumprem o regimento interno da Assembleia Legislativa (Alep). O político – atualmente presidente da Comissão de Constituição de Justiça (CCJ) da Câmara dos Deputados, em Brasília – teve pouco mais de R$ 100 mil bloqueados pela Justiça.

A decisão em caráter liminar atende ao pedido feito por meio de uma ação civil púbica, que aponta supostas irregularidades no uso da verba de ressarcimento por Felipe Francischini no período em que ele exercia mandato como deputado estadual, entre 2015 e 2018.

Por meio de nota, o deputado do PSL argumenta que houve um entendimento equivocado das redações internas da Assembleia que regulamenta o uso da verba que baseou a ação civil pública. Segundo ele, “o Poder Judiciário foi induzido a erro pelo autor da ação, pois não lhe deu conhecimento do último ato da Alep que autoriza expressamente o ressarcimento da verba destinada à alimentação”.

O último Diário Oficial da Assembleia publicado durante a 18ª legislatura (29/01/2019) alterou a redação do Ato da Comissão Executiva que regulamenta o uso da verba de ressarcimento das despesas dos gabinetes. O item 15, que dispõe sobre alimentação, antes dizia o seguinte: “Registra as despesas com aquisições de refeições, inclusive lanches e similares do Parlamentar e de Assessores em viagens no exercício da atividade parlamentar”.

A atual redação, atualizada no final de janeiro, simplifica o texto, permitindo o ressarcimento das“despesas com refeições pagas pelo Deputado ou por assessores quando estiverem no exercício de atividade parlamentar”.

Fonte: bandnewsfmcuritiba.com