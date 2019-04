O diretor do Departamento de Apoio a Pessoa com Deficiência e Acessibilidade Felipe Braga Cortes é o novo presidente doConselho Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Coede). Vinculado à Secretaria da Justiça, Família e Trabalho (Sejuf), o Coede é um órgão consultivo, deliberativo, fiscalizador e articulador das políticas públicas voltadas a assegurar os direitos da pessoa com deficiência, bem como a execução das políticas públicas, programas setoriais e a implementação da Política Nacional para Inclusão da Pessoa com Deficiência.

Ao ser eleito, Braga Cortes disse que se empenhará para viabilizar a criação do Fundo Estadual da Pessoa com Deficiência.

O conselheiro Ricardo Vilarinho da Costa, da Universidade Livre para a Eficiência Humana, deu as boas vindas a Felipe Braga Cortes, lembrando da seriedade e da competência com que o novo presidente do Coede sempre tratou a questão da pessoa com deficiência. “Conheço seu trabalho e sei da sua determinação em cuidar da política pública para a pessoa com deficiência”, afirmou.

Esta é a segunda reunião do Coede deste ano, que tratou ainda, de relatos das comissões, assuntos gerais e informes da secretaria executiva.