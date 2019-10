Felicity Huffman, 56, deixou a prisão nesta sexta-feira (25) após cumprir pena de 14 dias em uma unidade prisional na cidade de Dublin, que fica perto de San Francisco na Califórnia. Ela foi a primeira mãe envolvida no escândalo de fraudes em admissões em faculdades dos Estados Unidos.

A atriz se declarou culpada de pagar para falsificar o exame de admissão universitária de sua filha mais velha, Sophia Grace Macy, e por ter iniciado o mesmo processo para sua filha mais nova, apesar de ter abandonado a ideia.

Huffman disse que sua filha mais velha não tinha conhecimento do esquema até ela ser presa em março deste ano -atriz foi detida pela polícia e, horas mais tarde, liberada após pagar fiança de US$ 250 mil (R$ 953 mil). Dias depois, a faculdade de primeira escolha de Sophia rescindiu seu ingresso.

O ator William H. Macy, marido de Huffman, não foi acusado pelo esquema.

Huffman se declarou culpada em maio deste ano por pagar US$ 15 mil (R$ 58 mil) a uma empresa de exames de admissão universitária, para que a nota de sua filha fosse melhor. Em carta enviada ao tribunal, a atriz disse que suas ações foram motivadas pelo medo.

“No meu desespero por ser uma boa mãe, eu me convenci de que tudo que estava fazendo era dar uma oportunidade para minha filha. Estou profundamente envergonhada do que eu fiz”, escreveu a atriz, que foi indicada ao Oscar de melhor atriz por seu papel no filme “Transamérica” (2005).