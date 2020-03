Feiras livres estão abertas e recebem pedidos por Whatsapp

Para facilitar o atendimento aos moradores de Curitiba, os feirantes de algumas das 87 feiras livres, gastronômicas, orgânicas e noturnas estão recebendo pedidos via Whatsapp para delivery ou para retirada no local. As feiras ficam abertas de terça a domingo.

“Há muita fake news sobre fechamentos de feiras livres. Todas estão funcionando e os 389 feirantes estão tomando iniciativas para fidelizar os consumidores”, disse o secretário municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, Luiz Gusi. Gusi destaca que há 100 feirantes que também são produtores, a maioria de orgânicos, que abastecem as feiras da cidade com produtos cultivados na Região Metropolitana de Curitiba.

O gerente de Feiras, Luiz Maskow, disse que desde que começaram os cuidados sanitários para prevenção do coronavírus, os feirantes estão oferecendo seus números de telefone para os consumidores fazerem os pedidos. Maskow ressalta que é possível comprar produtos como peixes, hortifrútis orgânicos, comidas típicas, lanches, pães, geléias, molhos, grãos. “Alguns feirantes autorizaram a divulgação dos seus númerod de Whatsapp, acredito que em breve teremos mais contatos para divulgar”, afirmou.

Mercados

Os permissionários do Mercado Municipal de Curitiba e do Mercado Regional Cajuru também aceitam pedidos via delivery ou retirada no local. E o Mercado Regional também está atendendo no fim de semana, fazendo vendas diretas no estacionamento.

Produtos e contatos

Amábile orgânicos – Claudia e Gabriel

Pães, bolos, geleias, molhos, cereais e grãos

Contato 99255-1941 – claudiacapeletti@yahoo.com.br

Felipe Oliveira Schimerski

Cereais e produtos in natura.

Contato 99146-7486 Danieli / ligação e whatsapp

Celeiro Vieira orgânicos – Lourival e Vanuza

Cereais, grãos, produtos in natura, processados, verduras,frutas

Contato 99655-9259

Cozinha Marfil – Amanda

Cozinha orgânica (pães de fermentação natural, tortas, massas)

Contato 99145-1900 (delivery)

Marfil Alimentos Agroecológicos – Marfil/Felipe

Cereais, farinhas, processados, frutas e verduras

Contato 99146-7486

Sítio Recanto Nativo

Hortaliças, legumes, verdura, panifícios, geléias e conservas

Contato 99673-9513 ou 99704-0485

Maria Salete Escher

Leite, panificados, molho de tomate, verduras e frutas

Contato: 99608-0632

Pedacinho da Bahia

Comida típica da Bahia

Contato: 99632-2010

Rosângela Pescados

Venda de pescados

Contato: 99771-2000 ou 99902-1688