O Brasil foi considerado em 2018, o segundo maior mercado de pet no mundo, segundo pesquisa da Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação – Abinpet. No mesmo ano faturou cerca de R$20 bilhões e até o fim do ano de 2019 deve crescer ainda mais. O motivo deste crescimento é o número de animais de estimação que vem sendo cada vez mais presente nas casas brasileiras.

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) somando cães e gatos, já são mais de 74 milhões vivendo em residências. O Paraná é o estado com maior número de cachorros por domicílio. E por conta disto, já são considerados membros da família, só com alimentação e higiene um tutor gasta em torno de R$ 400 reais por mês, sem contar, roupas, remédios e estética.

O Paraná é o segundo maior fabricante de produtos pets, são aproximadamente 30 indústrias, principalmente no ramo de alimentos, totalizando mais de 650 mil toneladas de ração produzidas no estado. A 3º maior indústria de bifes pet no Brasil está instalada no norte do estado. Portanto, a paixão por pets só vem fomentando a economia brasileira. Em Curitiba o aumento da comercialização de produtos e serviços só vem expandindo, ao todo entre já são cerca de 2 mil estabelecimentos espalhados pela capital paranaense, entre clínicas, pets shops e hotéis, e quanto mais opção, melhor será para o consumidor.

De acordo com pesquisas, Curitiba está entre as cidades brasileiras que mais geraram empregos no ano de 2018. No Paraná, Curitiba foi um dos destaques, isso prova que o mercado pet vem colaborando para o aumento de oportunidades de trabalho.

Feiras

Para o empreendedor, as feiras, são a grande chance de investir nas variedades e novidades do mercado pet. E para manter a empresa crescendo é importante divulgar, expor a marca, prospectar novos contatos e parcerias, novas possibilidades de negócios, além de prestar atenção na concorrência, as feiras do segmento são a grande oportunidade de poder articular todos esses itens. É necessário que os profissionais da área acompanhem as tendências, e ofereçam variedades de serviços e produtos.

As feiras estão atraindo cada vez mais, tanto os empreendedores, como os consumidores finais, pois eles usam dessa possibilidade para realizar um contato mais próximo (networking) com pessoas influentes e tomadores de decisão. Além disso, participar de feiras ajuda você e sua empresa a entender como o mercado está se comportando e quais serão as novidades futuras.

Para Paulo Abreu, sócio-proprietário da Moabe, uma empresa de alimentos saudáveis para pets, participar de feiras do segmento só consolida sua marca no mercado. ”Pra mim é muito importante divulgar a nossa marca, iniciamos há pouco tempo no mercado, e participar da Expopet Curitiba 2018 foi uma vitrine para nós. Na feira tivemos o estande cheio todos os dias, inclusive aproveitamos para lançar um produto novo, o Moabiscoito. Este ano estaremos presente novamente, para lançar mais uma novidade, o Moabifinho, além é claro, de divulgar todos os produtos da nossa marca”, frisou o empresário.

Outro participante da Expopet Curitiba 2018 foi o Crematório Vaticano, que possui um trabalho de cremação de pets. De acordo com Felipe Gabarbo, coordenador de marketing da Vaticano, a participação na feira do ano passado foi fundamental para que o público conhecesse o trabalho da empresa, que ainda é novo e pouco difundido, pois além do contato direto com o público, a mídia também estava presente no evento, o que fez que aumentasse a divulgação. “Para nós do Crematório Vaticano foi muito bom participar do evento no ano passado, porque além de podermos divulgar o nosso produto e serviço, que ainda é algo novo para o mercado brasileiro, podemos também fazer parceria com outras marcas. Nossa perspectiva da feira para esse ano é ainda mais promissora, pois como tivemos um excelente retorno em 2018, a tendência é que em 2019 com esse apoio de mídia que já temos, seja maior ainda e consigamos além de fazer as vendas diretamente lá na feira, podermos projetar melhor o nome da Vaticano e a importância de cremar seu pet”, finalizou Gabardo.

Sobre a EXPOPET CURITIBA

O evento realizado pela WP FEIRAS E EVENTOS reúne as principais tendências e novidades do mercado, favorecendo espaço para interação e geração de negócios. O objetivo é apresentar aos visitantes e clientes as variedades do segmento; desde saúde, nutrição e estética, até acessórios e moda animal. Esse é um espaço para que expositores se aproximem do público alvo e dos lojistas da área pet e apresentem seu produto/empresa.

Dirigido para tutores de animais, tomadores de decisão de empresas, técnicos e profissionais, este evento representa uma oportunidade única de atualização, com participantes de todos os pontos do Paraná e alguns de fora do Estado, o evento proporciona contato com novos produtos e tecnologias e permite o debate aprimorado de questões estratégicas para a Indústria brasileira de Pet.

Adoção de Animais

A feira também possui parceria com a Rede de Defesa e Proteção de Animal da cidade de Curitiba onde são disponibilizados animais que foram abandonados ou que sofreram algum tipo de maus-tratos para adoção responsável.

Expopet Curitiba 2019 – Nos dias 26, 27 e 28 de julho, a FEIRA promoverá mais uma série de atividades direcionada para o segmento PET, a feira chega a sua 4ª edição, sendo reconhecida como a maior feira pet friendly do Paraná e uma das maiores do Sul do Brasil.

Serviço:

4ª edição da ExpoPet Curitiba

Data: 26 a 28 de julho de 2019

Local: Parque Barigui

Horários:

15/02 – Sexta – das 15h às 21h

16/02 – Sábado – das 10h às 21h

17/02 – Domingo – das 10h às 20h

Valores de Ingressos: R$ 10,00.

*Idosos acima de 60 anos pagam meia.

*Crianças até 10 anos não pagam

Contato

E-mail: expopetcuritiba@gmail.com

Fone: 41 99801-7129 (.whatsapp)

Site: http://www.expopetcuritiba.com.br/