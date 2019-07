O Jockey Plaza Shopping se transforma numa grande biblioteca, a partir do dia 15 de julho, com a estreia da Feira Top Livros. São mais de 20 mil obras, desde as infantis até os clássicos da literatura mundial, todas vendidas pelo preço de R$ 10 reais cada. “A feira é uma oportunidade para estimular a leitura e disseminar conhecimento, com preço acessível e grande variedade de títulos”, afirma o diretor comercial da Top Livros, Rodrigo Lambert. A feira está no piso L1 do shopping, e vai até o dia 14 de agosto, de segundo a sábado, das 11h às 23h e aos domingos, das 14h às 20h.

Há mais de 25 anos no mercado da literatura, a Top Livros tem por objetivo levar cultura e promover conhecimento, por meio da oferta de livros a preços acessíveis. O acesso à feira é gratuito. O Jockey Plaza Shopping fica no Tarumã, na Av. Victor Ferreira do Amaral, 2633.