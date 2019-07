A Feira do Empreendedor Bom Negócio recebeu cerca de 5 mil visitantes no último sábado (20/7) no Salão de Atos no Parque Barigui. O evento, organizado pela Agência Curitiba, promoveu o empreendedorismo local criando oportunidades para que os alunos do programa Bom Negócio – Vale do Pinhão, da Prefeitura de Curitiba, pudessem expor seus produtos e serviços e ainda recebessem suporte de mentoria e consultoria.

Foram mais de 60 expositores de produtos, palestras, convidados especiais, música, gastronomia, um espaço dedicado ao equilíbrio e bem-estar, consultoria com especialistas de diferentes áreas de gestão, sorteios e brindes.

Os alunos do programa Bom Negócio venderam serviços e produtos, como itens de vestuário, moda, decoração para casa, artesanatos, presentes, itens de beleza, consultoria de imagem e marketing, de idiomas e desenvolvimento humano, entre outros.

Uma nova edição da feira está marcada para novembro desse ano. Para participar, o expositor tem que ser aluno do programa Bom Negócio e se matricular ainda neste mês.

O Bom Negócio – Vale do Pinhão é promovido pela Agência Curitiba em parceria com universidades, entidades de fomento, especialistas em gestão e terceiro setor. O curso tem três rotas – as duas primeiras à distância e a terceira, presencial. Os empreendedores, além das aulas, têm acesso a mentoria, também gratuita. As matrículas estão abertas para aulas presenciais nos bairros Ecoville, Rebouças, Boqueirão, Fazendinha, Centro, Batel e Tarumã.

As inscrições para a segunda turma de 2019 estão abertas no site www.programabomnegocio.com.br

Foto: Valdecir Galor/SMCS