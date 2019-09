A ideia de empreender está cada vez mais presente entre os jovens: de acordo com o relatório Global Entrepreneurship Monitor (GEM) 2017, realizado anualmente pelo Sebrae, a parcela da população entre 18 e 34 anos representava 57% dos empreendedores em fase inicial.

No Brasil essa representatividade tende a crescer ainda mais: com os novos eixos do Ensino Médio incentivando conhecimentos voltados à formação empreendedora, os estudantes poderão, agora, aperfeiçoar-se para chegarem mais preparados no mercado de trabalho.

Pensando no aprimoramento profissional de seus estudantes, o TECPUC investe há seis anos no projeto “Feira de Empreendedorismo”, com alunos do 2º e 3º ano do Ensino Médio Técnico em Administração.

Com o objetivo de estimular criatividade e inovação, a iniciativa desenvolve as competências e habilidades fundamentais para um empreendedor. O evento acontece entre os dias 24 e 25 de setembro. Nesta edição, os estudantes foram incentivados a desenvolver iniciativas na área gastronômica com o tema “Diversidade brasileira”.

“A experiência proporcionada aprimora o espírito empreendedor, gerando mudanças significativas no comportamento dos estudantes envolvidos. Em um ambiente escolar, eles são capazes de aplicar e abordar todo o ciclo produtivo de um produto ou serviço”, afirma Solan Valente, coordenador educacional do TECPUC.

A preparação para a Feira de Empreendedorismo TECPUC acontece ao longo dos três primeiros bimestres. O processo tem início com a divisão dos grupos e a realização de uma análise de mercado. A partir disso, é feita a definição da empresa e dos produtos que serão comercializados por meio da criação de um Plano de Negócios. O evento é gratuito e, além dos estudantes, colaboradores e familiares também estão convidados para participar.